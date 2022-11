Durante su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) planteó que la carrera diplomática concluya a los 40 años e indicó que es una edad buena para jubilar a los sean embajadores. Sin embargo, según fuentes de Cancillería, actualmente los diplomáticos se encuentran actos para ascender a los 50 años como mínimo.

“Respecto a los embajadores (de carrera) y embajador político, pienso que un embajador a los 40 años debe ser retirado y partir de esos 40 años ya no debe ser considerado ni para embajador político. Pienso que de esta manera le damos fluidez a la meritocracia y a la carrera diplomática. Así surgen los nuevos valores de nuestra Cancillería con los que me encuentro y me topo donde voy”, sostuvo el fujimorista, quien fue electo como representante de los peruanos en el exterior.

En esa línea, explicó que, durante sus viajes de representación fuera del país, se encuentra con funcionarios diplomáticos jóvenes que merecen oportunidades y dijo que hay personas que “quieren seguir manteniéndose a pesar de que ya no es su tiempo”

“Es como si un excomandante general vaya de agregado militar una vez que haya pasado al retiro, es algo imposible. Lo mismo (debe pasar) en el cuerpo diplomático”, alegó.

Antes de ello, el parlamentario opinó sobre los embajadores de confianza nombrados por el Gobierno y aseguró que deben tener una idoneidad, además de ser los más calificados y contar- al menos- con un título universitario.

Fuentes de Cancillería indicaron a Correo que-probablemente- el legislador de Fuerza Popular se encuentra mal asesorado y no cuenta con la información correcta sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores

“La edad máxima para entrar al servicio diplomático es a los 30 años y ningún funcionario-en estos momentos- puede ser embajador a los 40 años, no existe eso. Los diplomáticos tienen más tiempo de permanencia en sus categorías para ser más competitivos y se encuentren mejor preparados. Para ascender a embajador, en promedio, como mínimo deben contar con 50 años”, sostuvo un alto funcionario de Torre Tagle.

