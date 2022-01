Pese a que a fines de julio del 2021 un nuevo Congreso de la República se instaló, los escándalos y las polémicas no quedaron atrás, lo cual sigue afectando seriamente la imagen de este poder del Estado.

Muchos de estos casos aún se ventilan en la Comisión de Ética, aunque este grupo de trabajo parlamentario también se ha visto involucrado en serios cuestionamientos por algunas decisiones.

Aquí haremos un repaso de los principales escándalos y denuncias que involucran a integrantes de este poder del Estado en el 2021:

Francisco Sagasti y la banda presidencial

La primera polémica ocurrió durante la investidura de Pedro Castillo como presidente de la República el 29 de ese mes: su antecesor en el cargo, Francisco Sagasti, acudió al Palacio Legislativo para entregar la banda presidencial, pero fue impedido de hacerlo. Esto generó una ola de críticas.

En su defensa, la titular del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), señaló que Sagasti “ya no era presidente” desde el 27 de julio, por lo que no podía ingresar al hemiciclo, para formar parte de la ceremonia.

Patricia Chirinos y la denuncia contra Guido Bellido

Días antes de que juramentara el nuevo Congreso 2021-2026 ocurrió otro incidente que luego terminó en la Comisión de Ética: Patricia Chirinos (Avanza País) acusó a su colega de Perú Libre y posterior primer ministro, Guido Bellido, de violencia verbal.

La parlamentaria explicó que el hecho se originó cuando solicitó que se le asigne la oficina donde trabajó su padre, Enrique Chirinos Soto, porque tiene “muchos sentimientos” hacia la misma.

“(Guido) Bellido me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije: ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’, y me dijo: ‘entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, afirmó.

Congresistas en fiestas COVID-19

En agosto la legisladora Rosselli Amuruz (Avanza País) celebró su cumpleaños número 34 en la terraza del hotel BTH, en San Borja, en medio de una eventual llegada de una tercera ola del coronavirus (COVID-19) y sin ningún tipo de distanciamiento social.

En diálogo con Latina, la legisladora afirmó que solo se trató de un “homenaje” en una “reunión” organizada por sus amigos y que acudió porque se realizó en un espacio abierto y que se respetó el aforo.

Además, Amuruz aseguró que se cumplieron los protocolos de bioseguridad, ya que se le tomó la temperatura al ingresar, se le roció alcohol en gel en las manos y que los invitados usaron mascarillas, pero que solo se lo retiró al momento de ingerir bebidas y alimentos, como si fuera un restaurante. El caso está en manos de la Comisión de Ética.

Otro congresista implicado en un evento similar fue Guillermo Bermejo, de la bancada de Perú Libre, quien en noviembre estuvo presente en una fiesta por el Día de la Canción Criolla organizada por el entonces ministro del Interior, Luis Barranzuela, en su vivienda.

Al notar la presencia de cámaras de Latina Noticias en los exteriores, el legislador oficialista salió raudamente del domicilio y se subió a la camioneta de su abogado, Ronald Atencio.

Finalmente, Barranzuela Vite terminó renunciando al puesto y fue reemplazado por el exfiscal Avelino Guillen, quien actualmente lidera el sector Interior.

Setiembre, mes con más denuncias

Setiembre fue el mes donde se registraron más incidentes y denuncias que involucran a congresistas de diversas bancadas. Primero fue Héctor Valer (ex Renovación Popular y ahora Somos Perú) quien le pidió a su colega José Ventura (Fuerza Popular) “que se ponga una falda” por defender a una congresista.

El hecho ocurrió cuando la presidenta de la comisión, Vivian Olivos (Fuerza Popular), le llamó la atención por interrumpir constantemente al jefe de la Autoridad del Agua, que se presentaba en ese entonces en la Comisión Agraria.

“Usted no es la dueña de la comisión”, respondió enojado Valer Pinto. En defensa de Olivos salió Ventura, pero esto solo exacerbó los ánimos del parlamentario de Somos Perú, quien señaló: “Todos merecemos respeto, el caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda entonces”.

Otro congresista involucrado en un escándalo es Jorge Luis Flores, de Acción Popular, quien fue denunciado por el periodista Liubomir Fernández de darle 100 soles a cambio de ser entrevistado en Puno.

El corresponsal le increpó al legislador del partido de la lampa por su comportamiento. Flores Ancachi intentó disculparse y alegó que el dinero entregado era de buena fe para “un almuerzo”.

Finalmente, Guillermo Bermejo marcó su asistencia en la sesión del Pleno como si estuviera presente en los debates, cuando en realidad estuvo en una actividad en Huancayo a favor de la recolección de firmas por la Asamblea Constituyente.

Insulto contra el presidente

En noviembre, durante una marcha a favor de la vacancia presidencial en el Centro de Lima, la congresista Patricia Chirinos, promotora de la moción que buscaba destituir a Pedro Castillo, insultó al mandatario.

“Si me permiten, tengo unas palabras que le quiero decir de frente mirándolo a los ojos y sin miedo al presidente Castillo. ¡Presidente Castillo vete al carajo!”, dijo durante su discurso.

El hecho ocurrió cuando Chirinos Venegas expresaba su rechazo a la gestión de Castillo Terrones, donde comparó su gobierno con el de Cuba y Venezuela. Ahora, la parlamentaria de Avanza País afronta una indagación en la Comisión de Ética.

Además, Patricia Chirinos afrontó una moción de censura en el Pleno. Precisamente, durante el debate ocurrió otro incidente, pues se escuchó el insulto de un congresista que se encontraba sesionando de manera remota.

“Aprobar la moción, la c… de tu herm…”, se escuchó decir al legislador, que no ha sido identificado, luego de que se aprobara iniciar el debate sobre el pedido de censura, el cual finalmente no prosperó.

Fujimorista denunciado por violencia y acoso

En diciembre estalló un escándalo dentro del propio Parlamento, luego que la Comisión de Ética decidiera no investigar al congresista Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) por la denuncia de agresión y acoso hacia una mujer cuya identidad se mantiene en reserva.

El programa ‘Panorama’ emitió un informe donde la fémina aseguró que el parlamentario la golpeó en reiteradas ocasiones y por ello presentó una denuncia policial contra Cordero Jon Tay en el 2014, pero, agregó, no continuó con la acusación por razones económicas.

“Hubo muchas ocasiones en las que me agredió, de las cuales yo tengo fotografías. Incluso, cuando postuló en el 2011 también para congresista y yo lo acompañaba a todos lados. Ahí también fue una agresión tan fuerte que mis brazos estaban amoratados y tuve que decir que me había accidentado. Todo el mundo lo sabe”, relató la mujer.

Tras la ola de críticas, la Comisión de Ética reculó en su decisión inicial y tras varios pedidos de reconsideración de la votación, en una sesión extraordinaria aprobó finalmente investigar a Cordero Jon Tay.

