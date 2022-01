El congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) presentó un proyecto de ley que tiene como fin aumentar las penas por el delito de contaminación ambiental e incorpora como agravantes y amplía el tipo penal en supuestos de inexistencia o incumplimiento de un plan de contingencia.

“El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez años y con cien a seiscientos días-multa”, se indica en la iniciativa.

En esa línea, se agrega que, si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no menor de cuatro años y no mayor de seis años. “La pena será no menor de ocho ni mayor de doce años si no se tiene o no se cumple con el plan de contingencia”, se detalla.

En la exposición de motivos se alega que existe un problema en la sanción penal correspondiente a determinadas circunstancias, las que no permita viabilizar la finalidad de disuadir a los autores de su comisión.

“En efecto, la regulación penal existente mantiene una gradualidad en las penas que torna en la práctica irrealizable la posibilidad de sancionar con cárcel efectiva a los autores de los delitos por contaminación del ambiente”, se indica.

Por ello, señala que el Congreso de la República tiene el poder de lograr un cambio a través de las leyes e incidir socialmente en este grave problema de interés nacional “en el que constantemente se reciben denuncias de contaminación ambiental en diversos sectores de la economía sin sanción penal alguna y sin visos de mejora”.

