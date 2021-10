Luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, advirtiera que si el Parlamento no aprueba una ley para la “segunda reforma agraria” devolverían “a cada uno de los congresistas a sus pueblos”, el Primer Poder del Estado respondió.

Legisladores de diversas bancadas condenaron la nueva amenaza del premier investigado por terrorismo y coincidieron en que sus ataques generan confrontación.

LO RECTIFICAN. El vocero de APP, Eduardo Salhuana, calificó tales declaraciones de desafortunadas, pues aseguró que no tienen sustento y solo busca enfrentar al Ejecutivo y el Legislativo.

“Todo lo que han hablado de la reforma agraria nada tiene que ver con el Congreso, son recursos, el Congreso no tiene iniciativa de gasto”, recordó el apepista.

En diálogo con Correo, consideró que Bellido habla para buscar aplausos y cubrir los errores de su gestión.

“Si se considera demócrata, si quiere que el país salga adelante, debe respetar a las instituciones, acá no es broma el ‘cierre del Congreso’ o ‘vaco al presidente’. Lo dicen como algo simple, como si no tuviera repercusiones o un efecto negativo en la economía”, advirtió Salhuana.

En esa línea, Susel Paredes (Somos Perú-Partido Morado) advirtió que el cierre del Parlamento no genera estabilidad en el Perú y que “no podemos estar cambiando de presidente cada seis meses”.

Invocó al Gobierno a comportarse de manera responsable y a enviar su proyecto sobre la reforma agraria.

“Él (Bellido) dice que si no le damos la plata (cierran el Legislativo). El Congreso no tiene iniciativa de gasto, y los millones que él necesita se los tendrá que dar el ministerio de Economía”, enfatizó.

“PERRO DE ATAQUE”. Para Carlos Anderson (Podemos), el primer ministro solo quiere victimizarse al advertir supuestas intenciones de golpes de Estado. “Aquí el que ataca todos los días es el señor Bellido, es el perro de ataque, chiquito, pero perro de ataque”, apuntó.

El podemista consideró que el Ejecutivo busca actuar sin control político porque eso le molesta. “Una cosa tan común, como es una interpelación a un ministro, lo han convertido en la bomba atómica”, añadió.

El vocero alterno de Acción Popular, Raul Doroteo, dijo que el premier “no sabe controlar sus emociones”.

“La falta experiencia le sigue pasando la factura, y creo que no es el camino correcto”, manifestó.

El legislador también consideró que las declaraciones del premier solo buscan confrontaciones que debilitan más al Ejecutivo y ponen en riesgo la continuidad de Bellido en el cargo. No descartó apoyar una eventual moción de censura contra él.

“Tenemos un primer ministro que lo primero que hace es sacar la pistola y ponerla sobre la mesa”, expresó Hernando Guerra García, portavoz de Fuerza Popular.

En Canal N, consideró que Bellido amenaza con su discurso y no ha entendido lo que es la democracia, así como la división de poderes, por lo que aseguró que no les temblará la mano para tomar decisiones.

“Habrá que hacerle entender. No tenemos ningún problema en que se haga la censura al primer ministro si es necesario”, agregó.

DEFENSA. En contraste, para Ruth Luque (Juntos por el Perú), el premier no amenazó a los legisladores durante su discurso por la reforma agraria.

“En las palabras de Bellido no he visto amenazas (...) para decir que se tiene que cerrar (el Legislativo) si esto no se aprueba”, aseveró.

Desde su punto de vista, Luque entendió que el premier explicó que la respectiva propuesta será presentada en el Legislativo y que si no se aprueba, “la población tendrá que evaluar o tendrá que ver un mejor Congreso”.