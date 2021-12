La Asociación Civil Transparencia se pronunció para rechazar que la Comisión de Ética del Congreso haya decidido no investigar las acusaciones de agresión física y acoso que hizo una mujer contra el legislador de Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay.

“Transparencia rechaza la decisión de la Comisión de Ética del Congreso de no investigar la denuncia contra un congresista, por agresión y acoso a su expareja”, indicaron en redes sociales este martes.

“Exhortamos a los miembros de la comisión a reconsiderar su decisión y hacer las indagaciones que esclarezcan los hechos”, añadió la asociación.

En la víspera, en la sesión del lunes 6 de diciembre, la Comisión de Ética presidida por Karol Paredes (Acción Popular) rechazó por cinco votos en contra, seis abstenciones y dos votos a favor, abrir una investigación contra el legislador fujimorista, quien fue acusado en un informe de ‘Panorama’ por su expareja de agresiones en la vía pública en el año 2014, así como de un acoso reiterado por parte del congresista para retomar la relación años después.

Los votos en contra fueron de Karol Paredes (Acción Popular), Mery Infantes (Fuerza Popular), Jorge Morante (Fuerza Popular), Juan Carlos Lizarzaburú (Fuerza Popular) y Luis Aragón (Acción Popular).

Ante las críticas generadas por esta decisión, Paredes dijo este martes que no se ha cerrado la posibilidad de que se reconsidere la negativa a investigar las acusaciones de violencia física y acoso contra el legislador de Fuerza Popular.

“No ha sido aceptado porque justamente había ahí un tema de legalidad pero, igual, nosotros no estamos cerrando el caso, no estamos diciendo que esto no va. Nosotros de todas maneras vamos a tomar el caso en función de los pedidos y requerimientos que se puedan hacer [...] Lo puede hacer cualquier congresista. Se puede pedir la reconsideración del tema”, dijo a Exitosa.

