Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País figuran entre las agrupaciones con candidatos que encabezan los resultados.
Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País figuran entre las agrupaciones con candidatos que encabezan los resultados.

Los resultados electorales de 19 distritos de Lima Metropolitana ya tienen candidatos que lideran la votación para ocupar sus respectivas alcaldías durante el periodo 2027-2030.

Entre los candidatos con mayor respaldo figura Jorge Patricio Vásquez Nemi, del PPC, quien alcanza el 54.792% en Santa María del Mar.

En Pachacámac, Guillermo Elvis Pomez Cano, de Somos Perú, obtiene el 51.615%, mientras que William Ronald Salazar Mateo, de Renovación Popular, lidera en Cieneguilla con el 37.885%.

Renovación Popular también encabeza los resultados en San Miguel, con Marcos Enrique Cabrera Porras (35.860%); San Borja, con Javier Martin Diez Gaspard (35.162%); y Lurín, con Rosa Elva Torrejon Aragon (29.030%). Por su parte, Somos Perú lidera en La Molina con Juan Carlos Zurek (36.351%) y en San Bartolo con Rufino Enciso Rios (38.549%).

Otros candidatos que ocupan el primer lugar en sus distritos son José Luis Casas Carrión, de Avanza País, en Pueblo Libre (31.553%); Enrique Julio Manco Suni, del Frente de la Esperanza, en Pucusana (29.298%); y Tanus Barraza Calvo, de Acción Popular, en Santa Rosa (27.426%). Sin embargo, los resultados todavía están sujetos a la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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