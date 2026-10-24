Los resultados electorales de 19 distritos de Lima Metropolitana ya tienen candidatos que lideran la votación para ocupar sus respectivas alcaldías durante el periodo 2027-2030.

Entre los candidatos con mayor respaldo figura Jorge Patricio Vásquez Nemi, del PPC, quien alcanza el 54.792% en Santa María del Mar.

En Pachacámac, Guillermo Elvis Pomez Cano, de Somos Perú, obtiene el 51.615%, mientras que William Ronald Salazar Mateo, de Renovación Popular, lidera en Cieneguilla con el 37.885%.

Renovación Popular también encabeza los resultados en San Miguel, con Marcos Enrique Cabrera Porras (35.860%); San Borja, con Javier Martin Diez Gaspard (35.162%); y Lurín, con Rosa Elva Torrejon Aragon (29.030%). Por su parte, Somos Perú lidera en La Molina con Juan Carlos Zurek (36.351%) y en San Bartolo con Rufino Enciso Rios (38.549%).

Otros candidatos que ocupan el primer lugar en sus distritos son José Luis Casas Carrión, de Avanza País, en Pueblo Libre (31.553%); Enrique Julio Manco Suni, del Frente de la Esperanza, en Pucusana (29.298%); y Tanus Barraza Calvo, de Acción Popular, en Santa Rosa (27.426%). Sin embargo, los resultados todavía están sujetos a la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).