Un documento de la Contraloría General de la República con fecha 14 de abril de 2026 contiene la entrevista realizada al subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Phang Sánchez, dos días después de las elecciones generales. El acta, revelada por el programa Cuarto Poder, expone una serie de decisiones internas que antecedieron al caos logístico del 12 de abril en Lima Metropolitana y el Callao.

Según el testimonio de Phang ante la Contraloría, la ONPE adquirió 30 mil laptops, impresoras y 4 538 módems para 2 269 locales de votación en Lima y Callao. Sin embargo, la distribución de varios de esos equipos se realizó recién el 7 de abril, cuando el Plan Operativo Electoral (POE) establecía que debía completarse entre el 20 de marzo y el 4 de abril.

El retraso se originó porque la institución tuvo que replegar 5 441 kits compuestos por una laptop y una impresora que habían sido utilizados en jornadas de capacitación. Ese repliegue no estaba contemplado en el POE, lo que generó una carga adicional de configuración, embalaje y rotulado que se extendió hasta el propio día de los comicios.

Phang precisó ante la Contraloría que la estiba de los equipos informáticos culminó el domingo 12 de abril a las 4:30 de la madrugada, horas antes de la apertura de las mesas. Sobre ese momento, el funcionario reconoció que “todos éramos conscientes de que esto podía generar un atraso.”

Fuente: Cuarto Poder.

Plazos que no correspondían a la realidad

El sábado 11 de abril, a las 4:28 de la tarde, el exgerente de Gestión Electoral José Samamé envió a Phang un nuevo cronograma de distribución vía WhatsApp. Ese documento, adjunto al acta de Contraloría, establecía un intervalo de entre tres y cuatro horas por ruta de distribución.

El problema es que ese plazo no correspondía a la operación real. El acta consigna que “el promedio de horas para la entrega de una ruta es de 8 horas aproximadamente”, es decir, más del doble de lo que el cronograma modificado contemplaba.

Phang comunicó a Samamé de manera verbal las inconsistencias del nuevo cronograma y propuso una alternativa: entregar únicamente el material electoral tradicional, sin los equipos informáticos, para reducir los tiempos de despacho. La respuesta fue negativa.

Según el testimonio de Phang, la razón que recibió fue que distribuir solo el material convencional “afectaría la meta institucional”, por lo que se mantuvo el esquema original de dos furgones por ruta.

Orden de suspender el STAE llegó un día antes de las elecciones

Entre las 10 y las 11 de la mañana del domingo 12 de abril, cuando ya eran evidentes los problemas en la instalación de mesas, Phang recibió una orden verbal telefónica de Samamé para suspender la entrega de los equipos informáticos y desactivar el uso del Sistema STAE en todas las mesas. La decisión llegó horas después de que los retrasos ya afectaban a miles de votantes en Lima y Callao.

El acta recoge además otro error logístico: en el colegio Chinchaysuyo del distrito de Sapallanga, en la provincia de Huancayo, llegaron los carteles de candidatos a diputados de Lima Provincias en lugar de los correspondientes a la región Junín.