Escribe Damián Retamozo y Erick Rivera

En el octavo día de la emergencia nacional contra el COVID-19, el Gobierno decidió ampliar el subsidio de S/380 a medio millón de hogares más, adicionales a los 2.75 millones ya considerados en el primer listado.

Entretanto, el Ejecutivo está “evaluando diversos factores” para una posible ampliación de la medida de aislamiento obligatorio de la población, reveló el ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, en conferencia junto al presidente Martín Vizcarra.

En cuanto a la cifra de pacientes que dieron positivo en la prueba de coronavirus, ésta subió de 363 (el domingo) a 395 casos, según diagnósticos al lunes 23 de marzo de 2020.

El ministro Zamora también dio a conocer las nuevas normas y protocolo sobre el manejo de cadáveres en el contexto de la pandemia. Se contempla la entrega de cenizas a la familia.

BENEFICIARIOS. “Podemos incluir por lo menos a 500 mil familias más”, informó ayer el presidente Martín Vizcarra en su reporte diario a la ciudadanía.

La relación de los nuevos beneficiarios será dada a conocer en el transcurso de esta semana a través de la página web: https://bono.yomequedoencasa.pe/ del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

“Como hay familias que no están (en la primera lista) vamos a ver esta semana un nuevo listado, incorporar a unas 500 mil familias, por lo menos, que van a tener esta asistencia”, precisó.

Esto obedece, explican las autoridades, a que la primera lista dejó fuera a un gran segmento de hogares en pobreza o pobreza extrema, entre ellos ciudadanos que no están en planillas de empresas y generan sus propios ingresos de carácter básico.

Vizcarra admitió que han habido errores de omisión, tal vez porque algunas municipalidades no actualizaron las cifras de hogares vulnerables elaboradas por el INEI hace varios años.

ERRORES. “Errores van a haber. Es real. Estos errores hay que corregirlos, pero no dejaremos sin subvención a estos millones que lo requieren”, justificó.

Añadió que el actual padrón no es perfecto e invocó a las familias que no necesitan la subvención a no cobrar el dinero. Estos casos, según el jefe de Estado, no pasan del 1% de los registrados.

La titular del Midis, Ariela Luna, aseguró que cada caso se va a evaluar “y solucionar”.

Recomendó a la gente a no ir a las agencias bancarias a preguntar o pedir adelanto, porque “eso no es posible”.

Hoy prosigue el pago a los de la primera lista. Es de lunes a viernes en las agencias del Banco de la Nación, el BCP, Scotiabank, Interbank y BBVA Continental.

EVOLUCIÓN. La cifra de contagiados de COVID-19 creció a 395 como resultado de 6,664 pruebas procesadas en todo el país. Hay 17 personas hospitalizadas, de las cuales 10 están en hospitalización normal y 7 con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos. Resultaron negativas 6,269 pruebas.

La abrumadora mayoría de casos corresponden a Lima, es decir 307. Se registra incrementos en ciudades del norte donde se presenta una mayor resistencia a acatar las medidas de emergencia, asegura el Ministerio del Interior.

“EXTRANJEROS”. Unos 20 mil ciudadanos peruanos que estaban en el extranjero antes de la declaratoria de emergencia en Perú figuran en un listado elaborado por el Gobierno.

Al respecto, el presidente Vizcarra informó que “no podemos traer a tantos compatriotas porque cada uno de ellos también es una posibilidad de contagio”. Hasta el momento, se ha logrado repatriar a unos tres mil.

“Van a venir pero de manera restringida. También ellos tienen que colaborar con esto”, invocó.

PROTOCOLO FATAL. El Ministerio de Salud aprobó mediante la directiva sanitaria N° 087/2020/MINSA/DIGESA, el cual consiste en un protocolo o procedimiento a seguir ante la muerte de un ciudadano infectado por coronavirus.

De acuerdo con las normas internacionales, los restos humanos de las personas fallecidas por causa del virus serán incinerados sin la presencia de los familiares.

En los casos en que no sea posible la cremación, se usarán bolsas especiales para proceder a la inhumación a cargo de autoridades sanitarias.

Este es uno de los temas que el presidente Vizcarra planteó ayer al Ministerio Público durante la reunión del Consejo de Estado en Palacio de Gobierno.

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, acudió en representación del Ministerio Público.

A la cita del Consejo de Estado asistieron los presidentes de los poderes del Estado (Parlamento y Poder Judicial) y de organismos autónomos, como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

En la cita, se puso en discusión y análisis el problema de la población privada de su libertad y que mercería una atención sanitaria especial en caso de contagio por el coronavirus.

A este respecto, el presidente Vizcarra comentó que hay detalles que coordinar con el Poder Judicial.

“Necesitamos que ellos (los presidentes de los organismos autónomos) se involucren con las medidas”, dijo el Mandatario.

El Ejecutivo propuso que la Contraloría General de la República designe una comisión para fiscalizar las transferencias financieras que viene haciendo el Gobierno contra el coronavirus “y vaya verificando lo que corresponde”.