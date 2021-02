Texto: Karina Valencia y Sofía López

Hito en la historia. El Perú dio inicio ayer a su plan de vacunación contra el COVID-19, once meses después de detectarse el primer caso de contagio en el país y en medio de los estragos de la segunda ola.

La jornada, dirigida en esta primera etapa de la Fase I a los miembros del personal de salud, fue recibida con mucha expectativa por médicos, enfermeras y técnicos que laboran en las áreas críticas de los establecimientos de salud de las regiones con alerta extrema por el virus, entre ellas Lima y Callao.

Por la noche, el presidente Francisco Sagasti anunció que hasta las 5 de la tarde, 3 448 trabajadores del sector de salud fueron vacunados en 40 hospitales y se distribuyeron 141,367 dosis en las regiones.

“Héroes del Bicentenario”

El mandatario calificó como “héroes del Bicentenario” a quienes estuvieron en la primera línea de batalla.

“Esta vacunación es solo un primer paso en el largo camino que estamos recorriendo nosotros y otras naciones”, señaló Sagasti.

Durante su discurso, el jefe de Estado hizo un llamado a la población para no tener temor de recibir la vacunación

“Hoy me vacuno sin miedo, con esperanza y con confianza” , afirmó.

“No le tengan miedo a la vacuna”, señaló para luego agregar: “Estamos seguros que todos los peruanos pondrán el hombro, vacunémonos todos, es lo mejor que podemos hacer”, agregó.

Posteriormente, el mandatario recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La encargada de aplicársela fue la Licenciada Liz Quispe Gómez en el Hospital Militar.

Según informó el Ministerio de Salud (Minsa), la segunda dosis de la vacuna será aplicada a los beneficiarios al cumplirse 21 días de haberse colocado la primera.

La participación de Sagasti dentro de la Fase I del plan de vacunación se hizo oficial más temprano a través de la resolución ministerial No. 194-2021/Minsa, publicada en la edición extraordinaria de El Peruano.

Vale resaltar que el proceso de vacunación comenzó el día en que se cumplieron diez meses del fallecimiento del primer médico a causa del COVID-19 en el Perú: Waymer Benites Cerna, quien laboraba en un centro de salud en San Juan de Lurigancho.

La jornada de hoy empezará en las regiones del país con calificación de riesgo alto y continuará de forma progresiva con el resto del país.

DESPLIEGUE. La faena empezó muy temprano con la inoculación de médicos en el hospital Arzobispo Loayza, en el Cercado de Lima. El primer especialista en recibir la vacuna china fue el doctor Adrián Rodríguez, jefe del servicio de Emergencias, según informó el Minsa.

El acto inaugural, que marcó el inicio de una nueva etapa de la pandemia en el Perú, ocurrió minutos antes de las ocho de la mañana, de la mano de un equipo especializado de vacunadores de dicho nosocomio.

Junto a Rodríguez recibieron la primera dosis el médico intensivista Mario Candiotti, la licenciada en enfermería Martina Obando; además del médico Josef Vallejos, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos.

En diálogo con RPP, Vallejos señaló que se sentía complacido de haber participado del proceso de vacunación, el cual marca “un hito en la historia de la medicina peruana”.

También descartó que presentase algún tipo de malestar tras la aplicación de la vacuna.

“Los invito a no tener miedo de vacunarse. No es nada de lo que se cree, de lo que se dice. Es una herramienta que la tenemos no de ahora, las vacunas existen desde el siglo pasado”, refirió.

Una hora después y desde otro punto de la capital, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, se encontraba supervisando el despliegue para la distribución en aviones y helicópteros de los antígenos hacia 20 puntos con indicador extremo frente al COVID-19.

Desde el Grupo Aéreo No. 8, en el Callao, Esparch informó del traslado de “seis toneladas” de vacunas repartidas en 131 cajas entregadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

La ministra también informó que hoy se distribuirán otros lotes de la vacuna hacia las regiones de Arequipa, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Tacna, Moquegua, Loreto, San Martín y Madre de Dios.

Por la tarde, Esparch agradeció el apoyo de las FF.AA. y la Policía, al sostener que se cumplió con los envíos a los puntos previstos.

Jesús Valverde: “Hoy hay una sonrisa por delante”

TESTIMONIO. Jesús Valverde, médico del hospital Dos de Mayo y presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), recibió ayer la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y narró lo difícil que fue cambiar su rutina y pasar muchas horas fuera de casa.

“Hay mucha emoción en esto, no solo la mía sino del personal que viene haciendo la guardia (...). La familia ha sufrido durante mucho tiempo y hoy hay una sonrisa por delante”, afirmó en diálogo con RPP.

En otro momento, aseguró que la vacunación permitirá que el personal de salud trabaje más tranquilo, sin embargo, consideró “que no se debe bajar la guardia”.

De igual modo, Carlos Santillán, director del hospital San Bartolomé, fue el primero en recibir la vacuna en su centro de salud.

El médico envió un mensaje a los que tienen temor de vacunarse. “Si no fuera segura, ¿ustedes creen que los médicos y enfermeras estarían allí, con el entusiasmo que se les ha visto, recibiendo esta protección? No lo harían”, recordó.

Por su parte, la intensivista Marisa Cabrera, del mismo nosocomio, resaltó que siempre hay temor (de vacunarse) pero que ella, con siete meses de gestación, no había tenido ningún síntoma, pues la vacunación es solo un “pinchazo”.

“La única forma para salir de esta pesadilla es la unidad colectiva. Eso ayudará”, afirmó.

Pfizer: “Honrados de trabajar con el Perú”

“Nos sentimos profundamente honrados de trabajar con el gobierno del Perú y de orientar nuestros recursos científicos y de producción hacia nuestro objetivo común de proporcionar una vacuna para el COVID-19 a los peruanos lo más rápido posible”, dijo Marta Diez, gerente general del Clúster Andino de Pfizer al oficializar el acuerdo con el Minsa.