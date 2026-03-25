Ricardo Belmont Cassinelli captó la atención del público durante su participación en el debate presidencial 2026. En esta segunda fecha, una sola frase sobre su edad bastó para que su nombre dominara la conversación en redes sociales y entre los presentes en el evento organizado por el JNE.

El fundador del Partido Cívico Obras llegó a esta contienda electoral con 80 años cumplidos. Nació en Lima el 29 de agosto de 1945, lo que lo ubica como el postulante de mayor edad entre todos los participantes de los comicios del 12 de abril.

Lejos de esquivar el tema, Belmont lo convirtió en el centro de su presentación. El aspirante a la presidencia tomó con humor el tema de su edad y se dirigió directamente a la audiencia para dejar claro quién era y qué representaba dentro de esta carrera.

“Soy el mayor de todos. Soy el candidato más viejo de la historia del Perú, por eso ya paso a la historia. Ahora ganar es otra cosa. Quiero enviar un saludo a todos los ciudadanos del Perú, soy Ricardo Belmont Cassinelli”, expresó.

El comentario generó una ola de reacciones tanto en el auditorio como en plataformas como X e Instagram. Para muchos, la frase resumió la apuesta del exalcalde limeño por diferenciarse a través de una trayectoria que pocos en esta contienda pueden igualar.

Su paso por la gestión municipal de Lima entre 1990 y 1995 marcó una época en la política local. Desde entonces, Belmont ha alternado entre la televisión, la radio y la actividad política, construyendo una figura pública que sigue teniendo reconocimiento décadas después.

Fuente: LUM.

¿Qué propuestas planteó durante el debate?

Frente a la ola de criminalidad que preocupa al electorado, Belmont presentó una propuesta que apunta a reformar desde adentro las instituciones encargadas de garantizar la paz social. Su planteamiento no se limitó a más policías en las calles, sino a una reorganización profunda del aparato estatal vinculado a la justicia, que incluye al Poder Judicial, la PNP y el INPE.

El candidato también propuso instalar centros de auxilio rápido en distintos puntos del país como respuesta inmediata a la inseguridad. En ese marco, señaló que uno de los problemas más graves del sistema actual es que mantiene encarceladas a personas que no deberían estarlo, lo que exige una revisión urgente de los procesos judiciales.

Pregunta ciudadana

Cuando una ciudadana de Ucayali preguntó sobre la educación en la selva peruana, Belmont no habló de infraestructura ni de conectividad. Su respuesta apuntó directo a quienes están frente a los salones de clase cada día.

Para el candidato, el atraso educativo en el país tiene una raíz clara: los docentes están mal pagados y poco valorados por el Estado. Desde esa convicción, lanzó un compromiso que quiso sonar como garantía ante el electorado.

“Nosotros tenemos que pagarle bien a los maestros, eso lo garantizo porque sin maestros no hay futuro”, planteó

Belmont sostuvo que el verdadero potencial del Perú no está en el cobre, el gas ni la agroindustria, sino en su gente. Mejorar las condiciones de los educadores, afirmó, es el primer paso para que ese potencial deje de ser solo un discurso y se convierta en realidad.