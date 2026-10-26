El senador Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, no descartó la posibilidad de que su agrupación incorpore a Jorge Gavidia, luego de que este anunciara su renuncia a la militancia y a la bancada del Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto.

En declaraciones a la prensa este lunes 26 de octubre, Barragán afirmó que su organización política mantiene abiertas las posibilidades de recibir a nuevos integrantes, aunque precisó que cualquier decisión deberá pasar por una evaluación partidaria.

Daniel Barragán abre posibilidad de incorporar a Jorge Gavidia a Obras

Consultado sobre un eventual ingreso de Gavidia a la bancada del Partido Cívico Obras, el parlamentario señaló que no existe una decisión tomada y que deben analizarse las circunstancias políticas.

“Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias”, declaró Barragán, quien añadió que las coincidencias en determinadas votaciones podrían ser consideradas en una eventual evaluación.

El exministro de Defensa evitó confirmar si existen conversaciones formales con Gavidia y remarcó que la decisión de buscar una nueva agrupación corresponde inicialmente al propio legislador.

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Barragán cuestiona diferencias internas en el Partido del Buen Gobierno

El senador también se refirió a los problemas que habría enfrentado Gavidia dentro del Partido del Buen Gobierno tras respaldar la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.

Según Barragán, su colega no se habría sentido escuchado por otros integrantes de su agrupación, situación que habría contribuido a profundizar las diferencias políticas.

El parlamentario consideró que, si existían discrepancias ideológicas importantes entre Gavidia y Buen Gobierno, la dirigencia debió evaluarlas antes de incorporarlo a su lista electoral.

No obstante, expresó su expectativa de que el senador pudiera conversar con Jorge Nieto para analizar su situación antes de adoptar decisiones definitivas.

Jorge Gavidia anunció su renuncia tras apoyar facultades del Ejecutivo

La controversia surgió luego de que Gavidia votara a favor de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori, pese a que su bancada había acordado abstenerse durante la votación.

El legislador anunció el domingo 25 de octubre, durante una entrevista en el programa Sin rodeos, de Panamericana Televisión, que dejaría tanto la militancia como la bancada del Partido del Buen Gobierno.

Gavidia aseguró que su voto respondía a una posición personal y que no implicaba un respaldo permanente al oficialismo.

Su decisión fue comunicada después de que la agrupación anunciara una evaluación disciplinaria por haberse apartado del acuerdo de bancada.

Partido Cívico Obras se reunirá con Ricardo Belmont

Barragán confirmó que este lunes 26 de octubre se realizará una reunión de los integrantes de Obras con el líder partidario, Ricardo Belmont Cassinelli, para evaluar los acontecimientos políticos de la semana anterior.

El encuentro está convocado para las 6:00 p. m. y forma parte de las reuniones habituales que, según el senador, mantiene la agrupación al inicio de cada semana.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se aborde el caso de Jorge Gavidia, Barragán aclaró que su organización no puede decidir una incorporación sin que exista primero una manifestación de voluntad del legislador interesado.

Hasta el momento de sus declaraciones, no se había anunciado una invitación formal ni un acuerdo partidario para recibir a Gavidia.

Barragán respalda corrección de la Ley 32743 sobre facultades legislativas

En otro momento, el senador se pronunció sobre la fe de erratas publicada respecto de la Ley N.º 32743, que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

La corrección, publicada el 24 de octubre en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, reemplazó en el encabezado de la norma la referencia al Senado por la del Congreso de la República.

Barragán consideró que los errores deben ser corregidos para permitir que continúe el trabajo legislativo. Sin embargo, reconoció que no conocía los detalles jurídicos de la modificación y señaló que aceptaba la rectificación efectuada.

La Ley N.º 32743, publicada originalmente el 22 de octubre, delega facultades al Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario, dentro de las materias expresamente autorizadas.