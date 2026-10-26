El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori hará un uso “efectivo y contundente” de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República para enfrentar la inseguridad ciudadana y atender a la población que podría resultar afectada por el fenómeno El Niño.

Durante una entrevista concedida al programa Punto Final, difundida el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que el Ejecutivo aprovechará las atribuciones aprobadas, aunque consideró que estas resultan insuficientes frente a las necesidades del país.

Luis Galarreta anuncia medidas contra la inseguridad y la extorsión

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó que el Gobierno viene desarrollando acciones contra la delincuencia desde el inicio de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, incluso antes de recibir las facultades legislativas.

Según el premier, las nuevas atribuciones permitirán contar con un marco normativo adicional para impulsar medidas destinadas a enfrentar delitos como la extorsión y fortalecer la seguridad ciudadana.

Galarreta también destacó el trabajo que viene realizando la Policía Nacional del Perú (PNP) contra las organizaciones criminales. No obstante, sus declaraciones no estuvieron acompañadas de un balance detallado de operativos, detenciones o resultados policiales.

Ejecutivo cuestiona facultades legislativas rechazadas por el Congreso

Durante la entrevista, Galarreta cuestionó que la Cámara de Diputados no aprobara todas las materias solicitadas inicialmente por el Gobierno.

El presidente del Consejo de Ministros consideró que el rechazo de parte de las propuestas limita la posibilidad de atender problemas relacionados con el acceso al agua potable, la titulación de propiedades y otras deficiencias estructurales.

Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo buscará mecanismos legales para impulsar dichas medidas, aun cuando no estén comprendidas en la delegación legislativa aprobada.

En declaraciones del 21 de octubre, el premier había señalado que el Gobierno solicitaría la aprobación de otras iniciativas mediante proyectos de ley y, cuando corresponda legalmente, decretos de urgencia.

Galarreta afirma que habrá control parlamentario de los servicios de inteligencia

El jefe del Gabinete también se refirió al fortalecimiento de las capacidades operativas de los servicios de inteligencia del Estado.

Según indicó, el Ejecutivo informará a la Comisión de Inteligencia del Senado sobre las acciones desarrolladas en este ámbito, con el objetivo de facilitar la supervisión parlamentaria.

Galarreta sostuvo que el Gobierno de Keiko Fujimori actuará dentro del marco institucional y respetará los mecanismos de control establecidos para las actividades de inteligencia.

La declaración se produjo en el contexto de las discusiones parlamentarias sobre el alcance de las facultades otorgadas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.

Fenómeno El Niño también forma parte de las facultades otorgadas

Además de la lucha contra la criminalidad, el Ejecutivo podrá legislar en las materias autorizadas por el Congreso para atender los riesgos asociados con el fenómeno El Niño.

El Gobierno ha señalado que busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias, especialmente en poblaciones expuestas a lluvias intensas, inundaciones y otros eventos vinculados con este fenómeno climático.

El 21 de octubre, Galarreta también anunció que esperaba tener listos los proyectos de decretos legislativos en un plazo aproximado de diez a doce días, como parte de la implementación de las facultades delegadas.

Dicho plazo fue presentado como una previsión gubernamental y no como la confirmación de que las normas ya habían sido emitidas.

Ejecutivo prepara decretos legislativos tras aprobación del Congreso

La delegación aprobada por el Parlamento comprende 27 materias relacionadas con seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, de acuerdo con el balance difundido por el Ejecutivo.

Galarreta señaló que las propuestas deberán seguir los procedimientos de elaboración y revisión correspondientes antes de convertirse en decretos legislativos.

La aprobación de las facultades permite al Gobierno emitir normas con rango de ley únicamente dentro de las materias y condiciones autorizadas por el Congreso.

Por ello, las medidas anunciadas deberán evaluarse una vez que se publiquen los respectivos decretos legislativos, para conocer su alcance, las instituciones responsables y los mecanismos previstos para su aplicación.