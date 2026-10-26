El senador Jorge Gavidia anunció que renunciará a la militancia y a la bancada del Partido del Buen Gobierno, liderado por el excandidato presidencial Jorge Nieto, luego de las diferencias internas provocadas por su voto a favor de la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo.

La decisión fue comunicada durante una entrevista con el programa Sin rodeos, de Panamericana Televisión, emitida el domingo 25 de octubre. El legislador sostuvo que busca evitar que sus discrepancias con la dirigencia continúen perjudicando la imagen de la organización política.

Jorge Gavidia anuncia su salida de la bancada y militancia de Buen Gobierno

Durante la entrevista, Gavidia inicialmente sostuvo que evaluaba abandonar el partido para poner fin a las tensiones generadas por su posición frente al pedido del Ejecutivo.

El parlamentario defendió su decisión de votar a favor de las facultades legislativas y la presentó como una expresión de su autonomía política, pese a que anteriormente había manifestado que no tenía intención de retirarse de Buen Gobierno.

Minutos después, el senador volvió a intervenir en el programa y confirmó su decisión de dejar tanto el grupo parlamentario como la organización política.

“Voy a renunciar a la militancia y a la bancada, lógicamente”, anunció Gavidia.

¿Por qué Jorge Gavidia tuvo diferencias con Jorge Nieto?

El conflicto surgió después de que Gavidia respaldara el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori, pese a que los integrantes de su bancada habían acordado abstenerse.

Durante la votación del 21 de octubre, Gavidia y el senador Juver Flores fueron los únicos representantes de Buen Gobierno que votaron a favor de la propuesta. Los otros cinco integrantes del grupo parlamentario se abstuvieron.

La iniciativa, aprobada en el Senado con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, incorporó siete materias adicionales a las 20 previamente aprobadas por la Cámara de Diputados. Las facultades estaban relacionadas principalmente con seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño.

Buen Gobierno había anunciado un proceso disciplinario contra Gavidia

Tras la votación, integrantes de Buen Gobierno cuestionaron el comportamiento de los parlamentarios que se apartaron de la posición acordada por la bancada.

Jorge Nieto, líder de la organización, señaló que el caso debía evaluarse mediante los mecanismos internos del partido, debido a las discrepancias sobre la disciplina parlamentaria.

En ese contexto, Gavidia sostuvo que su permanencia podía profundizar las diferencias dentro de una agrupación que, según manifestó, tiene futuro y reúne a integrantes con posiciones distintas a las suyas.

No obstante, el anuncio de su renuncia no acredita todavía que haya presentado formalmente los documentos correspondientes, por lo que su salida efectiva deberá confirmarse mediante las comunicaciones del partido y del Senado.

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Senador niega que su voto signifique una alianza con el oficialismo

Gavidia también rechazó que su apoyo a la delegación de facultades deba interpretarse como una adhesión permanente al Gobierno.

“Mi voto no significa exactamente el oficialismo bajo todas las condiciones”, expresó durante la entrevista televisiva.

El legislador explicó que mantiene diferencias con determinadas posiciones y alianzas políticas dentro de Buen Gobierno, pero consideró necesario respaldar medidas relacionadas con problemas como la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

Su declaración buscó diferenciar el respaldo a una iniciativa legislativa de un acuerdo político con el Ejecutivo.

Salida de Gavidia profundiza discrepancias dentro de Buen Gobierno

La decisión del senador representa un nuevo episodio de las diferencias surgidas en Buen Gobierno tras la votación de las facultades legislativas.

El parlamentario había manifestado días antes que no abandonaría la agrupación, salvo que fuera expulsado. Sin embargo, posteriormente cambió de posición y anunció su alejamiento para evitar mayores enfrentamientos internos.

Por ahora, queda pendiente conocer la respuesta oficial de Jorge Nieto y de la dirigencia del partido, así como la situación parlamentaria de Gavidia una vez que se concrete su salida de la bancada.