¿Cuáles son las vías que tomará Fuerza Popular (FP) para demostrar lo que ustedes consideran un fraude electoral?

Yo no tengo nada que ver FP. Yo represento al Instituto Invertir Libertad. Lo que estamos haciendo es comunicar primero a la comunidad internacional este fraude comprobado; segundo, seguir invocando al presidente Sagasti y al canciller Wagner que soliciten una auditoría electoral; y tercero, sentar las bases para una resistencia ante una eventual intento de cambio de Constitución, terminar con la democracia y la economía del mercado en el Perú.

Como Instituto Invertir y con grupos de derecha, ¿van a presentar recursos más allá de las invocaciones?

Estamos actuando con el Parlamento Europeo, hemos actuado con la OEA, con representantes de los Estados Unidos, es todo lo que podemos hacer.

De las acciones que ha mencionado, ¿cuáles son sus expectativas?

Siempre se mantiene la esperanza de que reaccione Sagasti, que solicite una auditoría y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ponga en suspenso la proclamación de Pedro Castillo, hasta que salga la auditoría que tarda 15 días y que el o la presidente del Congreso asuma el Ejecutivo. Y que sea proclamado quien ha ganado realmente las elecciones, porque nosotros tenemos las pruebas de que Keiko Fujimori ha ganado las elecciones.

Si esta semana proclaman a Castillo como presidente, ¿aceptarán los resultados?

Para el Instituto Invertir sí será un presidente ilegítimo y habrá que utilizar todas las herramientas que la Constitución permite para, digamos, corregir esa situación.

¿Qué herramientas? ¿Se refiere a impulsar una vacancia?

La verdad es que no lo sé, nosotros somos de la sociedad civil. Yo no tengo ninguna injerencia en el Congreso, pero la Constitución tiene mecanismos para corregir situaciones de esta índole fraudulenta. Un presidente que ha sido elegido con fraude, no es un presidente legítimo. Si el JNE o el gobierno de Sagasti consideran que pueden proseguir con este fraude sin asumir las consecuencias legales, es consecuencia de ellos.

Fue jefe del plan de gobierno de APP, si la nueva bancada acepta ir en una lista con Perú Libre para la Mesa Directiva, ¿se alejaría del partido?

Ante todo soy amigo de César Acuña y he pedido licencia para tener la libertad de hablar en nombre del Instituto. No voy a tener ninguna injerencia en las conversaciones de APP, no me voy a ir a otro partido ni renunciar a APP.

