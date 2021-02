Daniel Salaverry, candidato a la presidencia de la República por Somos Perú, calificó como una “falta ética” que Martín Vizcarra, expresidente y postulante al Congreso por el mismo partido, no haya informado a la población que recibió la vacuna “experimental” contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm.

“ Me parece una falta ética, se lo he dicho al propio Martín Vizcarra , me parece un error político tremendo no haberlo anunciado en su momento. Él también lo considera así, tenía sus argumentos de por qué no lo hizo”, expresó en Willax TV.

“Como a todos los peruanos me sorprendió. ‘Oye, qué pasó acá, qué vacuna te pusiste si la vacuna recién la han aprobado el 31 de diciembre’. Ahí me explicó que no era una vacuna, que él solicitó ser voluntario”, añadió.

Salaverry también criticó a la exministra de Salud Pilar Mazzetti porque se aplicó la vacuna contra el coronavirus cuando ya había un contrato firmado con Sinopharm.

“Una cosa es setiembre del 2020, cuando no había vacuna, someterte como voluntario, a que te pongan una dosis experimental y otra muy distinta es en febrero cuando ya viene la vacuna adquirida por el Estado que ya es un bien público, como ha hecho Mazzetti, que es sacar del primer lugar a un médico y ponerse ella para que la vacunen. Eso no solo es inmoral, sino creo que podría ser hasta un delito ”, cuestionó.

Según el candidato presidencial, Martín Vizcarra está siendo investigado y que no hay ninguna sola prueba en su contra que lo impliquen en actos de corrupción, por lo que confía en su palabra.

“Hasta donde tenga conocimiento, son versiones de parte, no hay una sola prueba concreta en donde a Martín Vizcarra se le vea recibiendo dinero. Son versiones que tienen que ser corroboradas con alguna prueba específica, pero es un tema que está en proceso de investigación”, sostuvo.

