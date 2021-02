Daniel Salaverry, candidato presidencial por Somos Perú, consideró que se “hizo justicia” de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que decidió que Martín Vizcarra, candidato al Congreso de la República por esta agrupación política, continúe en la contienda electoral en el marco de las Elecciones Generales 2021.

“[¿Cuál es su primera reacción?] Que se hizo justicia, que estoy seguro que para las fuerzas oscuras que intentaron sacar de carrera a Martín Vizcarra hoy va a ser un día de miércoles”, señaló en diálogo con Canal N.

Este miércoles, el JNE dio a conocer su decisión de que Martín Vizcarra se mantenga en carrera electoral, declarando fundado el recurso de apelación interpuesto por el personero legal y revocando la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, que lo excluía del proceso por omitir consignar información en su declaración jurada de hoja de vida.

“No estamos en los 90, ellos seguramente pensaron que estábamos en los 90 y que el Jurado se iba a prestar a este tipo de trampas. Bueno, se ha hecho justicia, ha quedado claro que no hemos cometido ninguna irregularidad y seguimos más fuertes que nunca rumbo al 11 de abril”, destacó Salaverry.

Asimismo, indicó que “nunca” tuvo dudas de que la resolución que excluía a Vizcarra sería revocada, por lo que continúan haciendo campaña electoral en equipo.

“Nunca tuvimos dudas de que el JNE iba a revocar esta resolución del jurado especial en primera instancia porque no había ninguna falta, ninguna irregularidad, por lo tanto, nosotros seguimos trabajando en equipo, seguimos mostrándole a la población que tenemos experiencia de gobierno, que ambos hemos sido presidentes de poderes del Estado, que no vamos a llegar a aprender, que el país no está para entregárselo a gente improvisada o gente que no está preparada para asumir el tremendo reto que se nos viene por delante”, manifestó.

