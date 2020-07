La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente del Congreso Daniel Salaverry por presuntamente haber cometido delitos en la presentación de informes de gastos de representación con irregularidades en el año 2017.

El Ministerio Público confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter este jueves que la acusación considera que el excongresista “se habría apropiado del presupuesto destinado a gastos de representación en el 2017″.

“Para ello, habría sustentado las supuestas actividades oficiales con facturas de servicios simulados o inexistentes”, informó la Fiscalía de la Nación.

#Urgente | La fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó una denuncia constitucional contra el excongresista Daniel Enrique Salaverry Villa, por los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica. pic.twitter.com/ZFYTI7HxrI — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 16, 2020

Daniel Salaverry, este lunes 13 de julio, aseguró que pedirá que se priorice este caso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el Congreso por tratarse de la persona más interesada en que se esclarezca.

“Entiendo su rol (de la Fiscalía de la Nación) y seguiré colaborando con las investigaciones [...] Peritaje realizado al informe de representación demuestra que no es mi firma, por lo cual no existe falsedad genérica. Asimismo, dicho informe no justifica ni sustenta algún pago, porque la asignación congresal es parte del sueldo, por lo tanto no existe el peculado”, indicó el excongresista.

Peritaje realizado al informe de representación demuestra que NO es mi firma, por lo cual no existe falsedad genérica. Asimismo, dicho informe NO justifica ni sustenta algún pago, porque la asignación congresal es parte del sueldo, por lo tanto NO existe el peculado. (2/2) pic.twitter.com/1bbftXdeN1 — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) July 14, 2020

Cabe recordar que a inicios del mes de setiembre del 2019, tras someter a voto el informe de la comisión de Comisión de Ética del Parlamento disuelto, el pleno aprobó suspender por un plazo de 120 días a Daniel Salaverry por este mismo caso.