El Poder Judicial decidió rechazar la demanda de hábeas corpus interpuesta por Ángel Soria Fuerte, defensa legal de Daniel Urresti, contra los jueces superiores de la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria y los jueces supremos de la Sala Transitoria de la Corte Suprema.

La defensa del excongresista buscaba anular la sentencia del 12 de abril de 2023, que fue emitida por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que declaró a Urresti culpable como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, además, del intento de homicidio de Eduardo Yeny Rojas Arce.

El abogado del también exministro sustentó la demanda en una presunta vulneración de los principios fundamentales del debido proceso como la legalidad, la presunción de inocencia y la imparcialidad del tribunal.

No obstante, el juez Jhonathan Valencia López, titular del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, declaró improcedente dicha demanda indicando que no se vulneraron los derechos constitucionales del excandidato presidencial y que las cuestiones planteadas son propias de la jurisdicción ordinaria, no constitucional.

#Loúltimo 2°Juz. Constitucional de la @CSJdeLima declaró improcedente el HC a favor de Daniel Urresti contra jueces de 3° Sala Penal Liquidadora Transitoria de @csnjpeOficial y de jueces supremos de la Sala Penal Transitoria del @Poder_Judicial_ https://t.co/AiPnMHJBbv pic.twitter.com/9raPs99VoE — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) February 18, 2025

EL CASO

El crimen del periodista Hugo Bustíos ocurrió el 24 de noviembre de 1988. La Fiscalía sostiene que el hombre de prensa fue asesinado por miembros de la base militar del Ejército del Perú de Castropampa en Huanta, región Ayacucho, quienes se encontraban vestidos de civil.

Hugi Bustíos recibió impactos de bala y fue detonado con un explosivo mientras agonizaba; mientras su colega Eduardo Rojas Arce logró huir malherido.

Sin embargo, en 2018, Daniel Urresti fue absuelto, aunque en 2019, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia que absolvió a Urresti y se realizó un nuevo juicio oral. Así, el año pasado, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, lo condenó a 12 años de prisión.

