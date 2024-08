Luego que se difundió que su esposa y una asistente parlamentaria protagonizaron un altercado violento en su despacho, el congresista Darwin Espinoza, de la bancada Podemos Perú, negó que se haya producido tal incidente, y refirió que se trata de un “chisme barato”.

Como se sabe, el legislador Américo Gonza calificó el hecho como “bochornoso” e indicó que el incidente le fue confirmado por la seguridad del Parlamento, y que es posible que la Comisión de Ética inicie una investigación contra el parlamentario Darwin Espinoza, aunque ello no garantiza una sanción.

Por su parte, el congresista Darwin Espinoza se mostró airado con los periodistas que le preguntaron sobre el incidente. Tildó de “chisme barato” al altercado entre su esposa Bélgica Arangoitia y “la extrabajadora” del Congreso, Stephania Cuya Bezzolo. La última -según un informe periodístico de Latina- habría mantenido una relación sentimental con el legislador.

“Acabo de cruzarme con Gonza a la entrada y me dijo que, efectivamente, solamente eran comentarios que salen de un chisme y que luego se va haciendo más grande”, señaló al asegurar que Stephania Cuya Bezzolo ya no trabaja en ese poder del Estado. “La señorita no trabaja desde el 2021, solamente estuvo dos meses, después no ha vuelto a trabajar conmigo ¿A qué oficina ha ido? averigüen bien, hasta malinforman”, aseveró.

“Fácil es difamar y después se ponen a lloriquear cuando el Congreso quiere sacar normas que pueda regular esos chismes baratos, esas difamaciones que ustedes sacan”, alegó Darwin Espinoza.

Eduardo Salhuana

A pesar que el congresista Darwin Espinoza asegura que no ocurrió el hecho, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, dijo que sí existe el reporte del incidente.

El titular del Congreso informó a la prensa que ha solicitado que le remitan un informe con los videos de seguridad, a fin de determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Incidente

Según RPP, el violento altercado se produjo el pasado martes 20 de agosto en el edificio parlamentario Fernando Belaúnde, ubicado en el jirón Huallaga, cuando Bélgica Arangoita llegó al despacho de Darwin Espinoza, para reclamar a Stephania Cuya Bezzolo, y dar conocimiento a las autoridades legislativas que la mujer seguía en el Congreso, a pesar que, según ella, tendría una relación sentimental con su cónyuge.

De acuerdo a dicho medio de comunicación, el altercado no solo habría quedado en gritos. Informó que ambas mujeres se agredieron físicamente y hasta terminaron sobre la alfombra del despacho.

El exoficial mayor del Parlamento, José Cevasco, sostuvo que esto puede originar una sanción de parte o una investigación de oficio de la Comisión de Ética del Parlamento.

TE PUEDE INTERESAR: