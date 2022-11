El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) sostuvo que Karelim López, quien es aspirante a colaboradora eficaz por el caso que involucra al presidente Pedro Castillo y congresistas en adjudicación de obras, no se encontraría en el país debido a que se ha ausentado a cuatro citaciones del Ministerio Público.

“La señora se ha ausentado a cuatro diligencias y tengo la sospecha de que no se encuentra en el país pese a que es aspirante a colaboradora eficaz. Hasta el momento no ha presentado pruebas, no acude a las diligencias. De mentir a la justicia debería ser detenida”, declaró a Correo.

CASO “LOS NIÑOS”

Según Espinoza, el caso de “Lo Niños” se encuentra bastante politizado y no existe una investigación objetiva de parte del Ministerio Público, por el contrario, ha existido diligencias sin sustento en contra de los legisladores.

“Han pasado ocho meses y la versión de la señora Karelim López no se han demostrados, que se ponga todas las pruebas que se han encontrado y verán qué hay alguna. Ya no se puede seguir con esta casería de brujas”, sostuvo Espinoza.

Sobre el informe de la Comisión de Ética del Congreso, que busca sancionar a los congresistas Jorge Flores y Elvia Vergara por 120 días, Espinoza sostuvo que es injusto a diferencia de lo que se recomienda contra su colega acusado de violación Fredy Díaz.

“El informe del congresista acusado de violación solo se ha considerado el tema de haber librado licor. ¿Acaso es no mella la imagen del Congreso? Hay pruebas y testimonios a diferencia de nuestro caso que no tiene fundamentos ni pruebas”, indicó el parlamentario.

Para el legislador, en el Parlamento existe mucho favoritismo para legisladores que son de oposición al Gobierno, como en el caso de Patricia Chirinos, quien apareció realizando proselitismo político a favor de un candidato durante las Elecciones Municipales y Regionales 2022, pero que no tiene un informe que busque sancionarla.

