El exministro de Economía David Tuesta sostuvo que el gobierno de José María Balcázar debe actuar con prudencia y no enviar mensajes negativos al mercado. En declaraciones a Correo, recomendó mantener el decreto de urgencia para la reestructuración de Petroperú a fin de transmitir confianza.

¿Cuáles deberían ser las prioridades económicas de este nuevo gobierno?

En el gobierno de Jerí se planteó un objetivo bastante concreto: la estabilidad fiscal. Había identificado un problema que se había generado durante los años precedentes, sobre todo el 2025, y la necesidad de contener sus gastos. La ministra (Denisse) Miralles estaba bastante enfocada en ese tema para evitar vulnerabilidad fiscal. Ese objetivo debería preservarse, hacer todos los esfuerzos para evitar que se continúe con esta dinámica política o populista de incrementar los gastos. Ese aspecto es importante para dejarle una base no más complicada al próximo gobierno (...) Lo que se requiere es prudencia, tratar de no enviar mensajes negativos al mercado y centrar el tema en la responsabilidad del uso de los recursos.

¿Qué decisiones deberían tomarse sobre Petroperú y qué espera del nuevo gabinete?

Lo primero sería mantener este decreto de urgencia que planteó la reestructuración de esta empresa estatal. Mientras ese decreto de urgencia continúe ratificado, Proinversión podrá realizar los esfuerzos que ha planteado en su plan. Son básicamente esos aspectos y luego transmitir confianza, ojalá que con un buen premier y con un gabinete sólido en otros frentes. Eso podría ayudar a transitar con menos incertidumbre los meses que vienen.

Balcázar, en su etapa como congresista, firmó proyectos de ley para derogar la privatización de Petroperú, ¿cuál debe ser su posición como jefe de Estado?

El presidente debe entender que ahora ocupa una posición que exige mayor responsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales y menos política populista. En la misma situación se encontró el expresidente Jerí y, a pesar de ello, empujó este decreto de urgencia que da la muestra de cómo una persona, cuando estaba en el rol de congresista, puede entender y cambiarse y ponerse la camiseta de presidente. Ahora le toca jugar otro partido con esa responsabilidad. Es un jefe de Estado que tiene entre sus principales responsabilidades mantener el equilibrio fiscal.

¿Considera usted que, para mantener la confianza de los mercados, se debería mantener a la ministra de Economía en el nuevo gobierno?

Lo prudente es mantenerla. Siempre es bueno que, si ha habido una conducción reciente, esta se mantenga. No se le hace ningún favor al país cambiando permanentemente a una persona, más aún si las acciones que ha venido desarrollando han gozado de la tranquilidad y la confianza del mercado.

¿Qué medidas concretas representarían un “salto al vacío” que el Ministerio de Economía debería evitar?

Sería, por ejemplo, la aprobación por insistencia de leyes como la de pensiones a los maestros, que es claramente inconstitucional. El peligro es incrementar la deuda; se ha calculado que son por lo menos de 5,000 a 7,000 millones de soles anuales. No hay forma de que eso pueda gestionarse sosteniblemente.

¿Qué resultados espera que surjan de los diálogos del Ejecutivo con los gremios empresariales?

Debería salir una hoja de ruta pequeñita, que permita dar confianza al sector privado para que la volatilidad por el escenario electoral se reduzca. Es fundamental la coordinación entre privado y Estado.

¿Qué lectura hace de que el presidente plantee conseguir dinero adicional para la Nueva Carretera Central, más allá de lo que está en el presupuesto actual?

El comentario del presidente sobre inyectar más dinero a la Nueva Carretera Central fue parte del tránsito de congresista a presidente. En la medida que se ratifique a la ministra, irá entendiendo las formas adecuadas de gestionar con responsabilidad. El presupuesto se tiene que respetar y el tema de los créditos suplementarios es complicado. Tomé ese comentario como de una persona que desconoce del tema cuando recién estaba subiendo al puesto.