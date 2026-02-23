El Jurado Nacional de Elecciones ejecuta en tiempo real el sorteo que establece las fechas y secuencia de los 36 candidatos presidenciales inscritos. Cada organización política recibió un número del 1 al 36 tras la presentación formal del formato de debates.

Primer bloque completo del 23 de marzo

De las 38 agrupaciones habilitadas para Elecciones Generales 2026, Frepap y Ciudadanos por el Perú no presentan postulantes al cargo de presidente. Los 36 partidos restantes se distribuyen equitativamente en las primeras jornadas de confrontación directa.

El grupo inaugural incluye además Avanza País, Alianza Para el Progreso, Partido de los Trabajadores y emprendedores. Completan esta jornada Podemos Perú, Ahora Nación, Primero la Gente, Partido Demócrata Verde, Renovación Popular, Integridad Democrática, País Para Todos y Partido Frente de la Esperanza.

Segunda jornada con partidos tradicionales

El bloque del 24 de marzo también reúne a Fe en el Perú, Fuerza y Libertad y Partido Democrático Federal. La lista continúa con Partido Político PRIN, Partido Cívico Obras, Partido Demócrata Unido Perú, Perú Acción, Perú Moderno y SíCreo.

Fuerza Popular en tercer bloque

Finalmente se reveló el tercer grupo programado para debatir el próximo 25 de marzo. La contienda reunirá al partido conservador Fuerza Popular y a otros de diferentes líneas como Salvemos al Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Polítoco Perú Primero, Partido Aprista Peruano, Libertad Popular, Progresemos, Partido Morado, Unidad Nacional, Alianza Electoral Venceremos, Partido Patriótico del Perú y Un Camino Diferente.

Primer sorteo con miras al debate presidencial

Moderadores confirmados por categoría

Los debates presidenciales contarán con Claudia Chiroque y Fernando Carvallo en la primera etapa (23-25 marzo), seguidos por Pedro Tenorio y Tatiana Alemán del 30 de marzo al 1 de abril. Fátima Chávez y Fernando Llanos dirigirán los debates parlamentarios de senadores y diputados.

El Parlamento Andino tendrá a Trilce Reyes y Manuela Camacho alternándose en las dos jornadas. El debate parlamentario joven también será conducido por estas profesionales en orden invertido.