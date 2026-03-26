El tercer día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se realiza este miércoles 25 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima ubicado en San Borja. La contienda puede verse en señal abierta desde las 8:00 p.m y finaliza al rededor de las 11: 00 p.m. En esta jornada participan doce candidatos, entre ellos Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaúnde (Libertad Popular) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente), quienes integran la terna 4 del primer bloque.

Cruce de propuestas

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú):

“El Partido Patriótico del Perú declarará la guerra contra la criminalidad. Dispondrá que las Fuerzas Armadas asuman el orden y control interno de acuerdo al artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Transformaremos las 69 cárceles en centros altamente productivos: los reos deben trabajar y producir. Eliminaremos el día de descanso de los miembros de la Policía Nacional, ellos se dedicarán a cazar delincuentes todos los días, pero incrementaremos el sueldo del personal subalterno de la PNP y de las Fuerzas Armadas. Prohibiremos la postulación de jóvenes con familiares con antecedentes delictivos e implementaremos el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no trabajan ni estudian.”

Rafael Belaúnde (Libertad Popular):

“Una bala como esta es lo que hoy vale una vida en el Perú. Una bala comprada en el mercado negro de la corrupción para matar a un transportista o a un emprendedor que con trabajo honesto buscaba una vida mejor para él y su familia. Ejerceré con decisión y liderazgo el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para implementar una fuerza de élite contra la extorsión, integrada por efectivos policiales con jueces y fiscales ad hoc, dotada con los sistemas de interceptación telefónica más avanzados, un programa de manejo de informantes y agentes encubiertos. Construiremos en la Cordillera de la Viuda tres penales de máxima seguridad concesionados a operadores privados.”

Rosario Fernández (Un Camino Diferente):

“Soy una mujer diferente, diferente a la corrupción acá presente. Por eso: militares a las calles, reforma total de la Policía, geolocalización con tecnología y telecomunicaciones a disposición del Estado. En el INPE, no más economatos ni dinero que se manipule. Crearemos unidades especializadas de inteligencia operativa y oficinas descentralizadas anticorrupción manejadas por civiles. Los jefes de la Policía y altos mandos siempre coludidos con los delincuentes más ranqueados y de la mano del Ministerio Público tienen que acabar.”

Réplicas entre los candidatos

El bloque de réplicas combinó propuestas técnicas con cuestionamientos al sistema de justicia, y tuvo su momento más inusual cuando Cállez ofreció públicamente un indulto al candidato Fernando Olivera, conocido como “Popy”, en alusión a un caso de persecución judicial que mencionó como ejemplo de las “mafias” que actúan contra quienes dicen la verdad.

Ante la pregunta del moderador sobre el recorte de los plazos legales para interceptaciones telefónicas, Belaúnde señaló que el Perú cuenta con dos sistemas de escuchas legales (los programas Constelación y Pisco) que deben ser homologados, con licencias renovadas y software actualizado.

“No te puedes demorar seis meses, no te puedes demorar un año en conseguir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque la extorsión avanza mucho más rápido que eso”, advirtió.

Además propuso implementar centros C5 de comando, control, cómputo, comunicación y contacto ciudadano con una inversión inicial de 40 millones de dólares y hasta 500,000 cámaras de videovigilancia en Lima y Trujillo.

Fernández, en cambio, apuntó a las empresas de telecomunicaciones como actores clave. Sostuvo que aquellas que se nieguen a cooperar con el Estado deberían ser expulsadas del mercado peruano. Asimismo insistió en que el origen de gran parte de la criminalidad organizada está dentro del INPE y aseguró que desde ahí sale “toda la información y toda la organización criminal”. Finalmente, cuestionó a una empresa privada que, a su juicio, lucra del Estado sin cumplir su función de cortar las comunicaciones dentro de los penales.

Frente a la pregunta sobre medidas inmediatas ante los tres atentados ocurridos esa madrugada, los tres candidatos coincidieron en la urgencia de derogar las normas que dificultan los allanamientos y las intervenciones policiales. Belaúnde apuntó a las leyes que impiden detener vehículos sospechosos por irregularidades menores, así como al tráfico de explosivos provenientes de Brasil y Bolivia que alimentan la minería ilegal.

Sobre la minería ilegal, Fernández habló desde la experiencia directa. Propuso la creación de un banco de oro articulado con el Banco Central de Reserva para que el Estado compre el mineral a los productores artesanales formalizados, como mecanismo para cortar el financiamiento del crimen. Caller coincidió en la propuesta de compra a través del Banco de la Nación y añadió medidas de descentralización universitaria y créditos Mype como herramientas de prevención social.

Eje de este debate: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Durante este segmento, los aspirantes a la presidencia presentan sus planteamientos para reducir los índices delictivos y fortalecer la respuesta del Estado. La dinámica establece una exposición inicial breve por candidato, seguida de intervenciones de sus contendores, este formato genera un espacio de confrontación directa de ideas en torno a uno de los principales problemas del país.

Trayectoria de los candidatos

Herbert Caller Gutiérrez es candidato presidencial por el Partido Patriótico del Perú. Nació el 19 de setiembre de 1978 en Cusco, es abogado por la Universidad Alas Peruanas y cuenta con un máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Se desempeñó como oficial superior de la Marina de Guerra del Perú entre 1996 y 2017 y es fundador, gerente general y director de Caller Language Center SAC y del Caller Colegio Internacional de Súper Aprendizaje SAC.

es candidato presidencial por el Partido Patriótico del Perú. Nació el 19 de setiembre de 1978 en Cusco, es abogado por la Universidad Alas Peruanas y cuenta con un máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Se desempeñó como oficial superior de la Marina de Guerra del Perú entre 1996 y 2017 y es fundador, gerente general y director de Caller Language Center SAC y del Caller Colegio Internacional de Súper Aprendizaje SAC. Rafael Belaúnde Llosa es candidato presidencial por Libertad Popular. Es bachiller en economía y ha desarrollado su actividad profesional en el sector privado, principalmente en el ámbito empresarial. Fue ministro de Energía y Minas en el año 2020 y actualmente es presidente del partido Libertad Popular, organización política inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones, desde donde impulsa su participación en las Elecciones Generales 2026.

es candidato presidencial por Libertad Popular. Es bachiller en economía y ha desarrollado su actividad profesional en el sector privado, principalmente en el ámbito empresarial. Fue ministro de Energía y Minas en el año 2020 y actualmente es presidente del partido Libertad Popular, organización política inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones, desde donde impulsa su participación en las Elecciones Generales 2026. Rosario Fernández Bazán es candidata presidencial por el partido Un Camino Diferente. Nació en Trujillo en 1975, es bachiller en Educación por la Universidad César Vallejo y cuenta con formación en educación inicial. Se ha desempeñado como docente en una institución educativa privada desde 2005 hasta 2025 y es fundadora de su organización política

Debate continua el 30 de marzo

El ciclo de debates no concluye en esta jornada y continuará el 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril, con una nueva ronda de participantes. En estas fechas se desarrollarán temas vinculados al empleo, el crecimiento económico y el emprendimiento, además de educación, innovación y tecnología.

La moderación seguirá a cargo de los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo. La transmisión estará disponible a través de TV Perú, JNE TV y las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Los candidatos que participarán el próximo lunes son:

Carlos Jaico (Perú Moderno)

(Perú Moderno) George Forsyth (Somos Perú)

(Somos Perú) Álvaro Paz de la Barra (Fé en el Perú)

(Fé en el Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

(Partido Demócrata Verde) Carlos Espá (SíCreo)

(SíCreo) Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

(Cooperación Popular) Walter Chirinos (PRIN)

(PRIN) Ronald Atencio (Venceremos)

(Venceremos) Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

(Frente de la Esperanza 2021) Carlos Álvarez (País Para Todos)

(País Para Todos) Enrique Valderrama (APRA)

Los moderadores de la siguiente fecha de debate serán Claudia Chiroque y Fernando Caravalo. El evento electoral podrá verse en señal abierta por el canal TV Perú y por cable mediante JNE TV. Otra opción para quienes no cuenten con un televisor es la transmisión en vivo de la cuenta oficial del Jurado Nacional de Elecciones, a través de Facebook o Youtube