El debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sigue este martes 31 de marzo con la exposición del bloque temático centrado en educación, innovación y tecnología.

En dicha etapa intervienen Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Francisco Diez Canseco (Partido Político Perú Acción), quienes integran la segunda terna y exponen sus principales propuestas dirigidas a optimizar el sistema educativo y ampliar el acceso a herramientas digitales.

Propuestas de los candidatos

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú):

“Nuestro gobierno hará de la educación un derecho fundamental. Nunca más debe ser una mercancía ni un negocio. Por eso es que nos atacan y seguirán atacando porque queremos democratizar la riqueza de nuestra patria.

El ingreso libre de educación superior será un derecho de nuestro pueblo. Ningún maestro debe ganar menos que una UIT. Este es el momento en el que los padres de familia deben ser parte de los comités de alimentación escolar. Este es el momento de la hora de los hijos del pueblo que vienen desde abajo y que no tienen a un tío Vladimiro Montesinos que le pague sus estudios con dinero de la corrupción“.

Roberto Chiabra (Unidad Nacional):

“Nuestro objetivo es que todos los peruanos tengan educación escolar completa, un oficio o una profesión. Vamos a integrar física y digitalmente todo el territorio y desarrollar un programa masivo de construcción y de equipamiento educativo.

En las regiones de frontera de selva van a funcionar colegios centrales con profesores bilingües y transporte acuático. Vamos a promover la cultura científica desde la educación básica para formar inteligentes en ciencia, tecnología e innovación. Voy a proponer una amplia difusión del la actividad física y el deporte. Y vamos a impulsar la actividad que se incrementen las becas, pero garantizando que tenga su presupuesto y que no sea recortado“.

Francisco Diez Canseco (Partido Político Perú Acción):

“Hace 41 años inicié uno el primer proyecto de agricultura orgánica de quinoa para exportación. 41 años después puedo decir con humildad y con orgullo que el Perú es el primer productor y exportador de quinoa del mundo.

Y por eso, como he trabajado tantos años en el campo, me produce indignación compartir este estrado con el señor Roberto Sánchez, que se pasea por el Perú con un gorro o con un sombrero de campesino, cuando jamás ha sembrado ni 1 metro de la oferta interna del Perú y quiere aprovechar la posición que ha tenido Pedro Castillo en su desastroso gobierno para traernos al Perú engañando a la opinión pública un régimen totalitario, obsoleto y corrupto.

Yo niego esa posibilidad y le quiero decir a los peruanos que me escuchan que no se dejen engañar por Roberto Sánchez“.

Réplicas entre los candidatos

Roberto Sánchez dijo que la educación sea reconocida como un derecho fundamental en una nueva Constitución. Además, cuestionó a Diez Canseco, a quien le atribuyó haberse sumado a posturas que exigían la renuncia del entonces presidente Pedro Castillo.

“Uno de los primeros que pedía y se juntó a ese coro de golpistas. Hoy no tiene autoridad moral para lo que hoy el pueblo está levantando con respeto, con dignidad”, manifestó.

Luego, Francisco Diez Canseco respondió ante lo dicho por Sánchez: “Usted tiene investigaciones abiertas por corrupción, tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos y hasta falsificación de documentos y la acusación de un distinguido miembro de izquierda peruana de que le ha robado el partido. Usted no tiene base moral para hablar como ha hablado”.

“Yo sí puedo hablar con base moral porque me levanté contra el régimen corrupto que usted integró con Pedro Castillo que casi hunde al Perú y que quería ayudarnos a lo que usted pretende, utilizar la democracia para llegar al poder y clavarnos una constitución totalitaria que elimina al sector privado, que elimina el emprendimiento del Perú, que elimina una educación libre, que elimina la libertad de expresión. Eso es lo que usted encarna Roberto Sánchez y no pretende engañarnos con la careta demócrata porque no lo es”, agregó.

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Eje del bloque: Educación, innovación y tecnología

En este segmento, los candidatos exponen iniciativas dirigidas a mejorar la calidad educativa, fortalecer la formación docente y ampliar el acceso a servicios tecnológicos en todo el país. La discusión se centra en políticas públicas que permitan reducir las brechas entre zonas urbanas y rurales, así como en la incorporación de innovación en los procesos de enseñanza.

El tema resulta clave en el contexto actual, donde la educación enfrenta desafíos estructurales relacionados con infraestructura, conectividad y aprendizaje. En ese sentido, el impulso de la tecnología y la innovación se presenta como un componente fundamental para garantizar oportunidades equitativas y preparar a la población frente a las exigencias del entorno digital.

¿Quién debate contra quién?

Los candidatos son organizados en ternas que debaten entre sí de acuerdo con los bloques temáticos establecidos por el JNE.

Bloque: Empleo, Desarrollo y Emprendimiento

Grupo Candidatos Grupo 1 Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello, Rafael López Aliaga Grupo 2 Roberto Sánchez, Roberto Chiabra, Francisco Diez-Canseco Grupo 3 Paul Jaimes, Herbert Caller, Mario Vizcarra Grupo 4 Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco, Mesías Guevara

Bloque: Educación, Innovación y Tecnología

Grupo Candidatos Grupo 1 Francisco Diez-Canseco, Vladimir Cerrón, Paul Jaimes Grupo 2 Charlie Carrasco, Roberto Chiabra, Mario Vizcarra Grupo 3 Marisol Pérez Tello, Herbert Caller, Rafael López Aliaga Grupo 4 Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Keiko Fujimori

Próximo debate será el 1 de abril

Ricardo Belmont — Partido Cívico Obras

Rafael Belaunde — Libertad Popular

José Luna — Podemos Perú

César Acuña — Alianza para el Progreso

Wolfgang Groso — Integridad Democrática

Rosario Fernández — Un Camino Diferente

Jorge Nieto — Partido del Buen Gobierno

Armando Massé — Partido Democrático Federal

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Antonio Ortiz — Salvemos al Perú

José Williams — Avanza País

La conducción de estas jornadas estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio. El evento será transmitido en señal abierta por TV Perú, a través de cable en JNE TV y también mediante las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.