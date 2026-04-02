El debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluye este miércoles 1 de abril en el Centro de Convenciones de Lima, enfocándose en el bloque de educación, innovación y tecnología.

La terna 4 reúne a Rafael Belaúnde (Libertad Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y José Luna (Podemos Perú), quienes expondrán estrategias para revitalizar el sistema educativo, potenciar la investigación y acelerar la transformación digital del país.

Propuestas de los candidatos

Rafael Belaúnde (Libertad Popular):

“La educación es la herramienta más importante para cambiarle la vida a una persona y para cambiarle la vida a un país, es el puente al desarrollo. Lamentablemente, en el Perú 43 000 colegios no tienen luz, agua o desagüe, o ninguna de las tres cosas. Resolver esta brecha vale 8 000 millones de soles. Esa misma cifra es la que logran aumentar anualmente de pensión a los maestros, pero como los alumnos no votan, no hay escuelas refaccionadas ni con internet. Para esta clase política, la educación y los niños son la última prioridad”.

Alfonso López Chau (Ahora Nación):

“La palabra o el factor económico que potencia la innovación, la educación y la tecnología es el crecimiento de las exportaciones. Cuando ponemos el talento y el cerebro de los peruanos para exportar, se genera un círculo virtuoso: aumenta la educación, se promueve el mercado interno y se expanden los mercados, internos y externos. Solo podremos conquistar los mercados del mundo si expandimos esos mercados y vemos crecer aún más la velocidad de las exportaciones”.

José Luna Gálvez (Podemos Perú):

“Ocho millones de peruanos iniciaron su primaria y tuvieron que abandonarla porque no tenían para comer. Yo pude no ser uno de ellos porque gracias a mi madre, maestra, me incentivó a seguir estudiando. En la mañana enseñaba en un colegio y en la tarde vendía ticuchos en San Juan de Lurigancho. Esa educación, esos sacrificios, son la base de lo que soy. Por eso, los provincianos que logramos algo con la educación insistimos en que el futuro del país debe pasar por más universidades públicas y por formar técnicos desde la secundaria”.





Réplicas entre los candidatos

El intercambio giró en torno a la brecha de infraestructura en las escuelas, la calidad de las universidades y la vinculación entre educación, innovación y tecnología, con varias críticas cruzadas sobre el uso de Beca 18 y el modelo de universidades privadas.

Rafael Belaúnde (Libertad Popular) planteó que el problema no es solo el monto del presupuesto, sino cómo se reparte entre adultos votantes y niños que no eligen.

“43 000 colegios carecen de servicios básicos y esa brecha cuesta 8 000 millones de soles. Curiosamente, los maestros logran un incremento anual de 8 000 millones de pensión, pero los estudiantes, que no votan, no reciben escuelas refaccionadas ni con internet. Para esta clase política, la educación y los niños son la última prioridad”.

En ese contexto, insistió en que primero hay que garantizar agua, luz y saneamiento en las escuelas antes de hablar de innovación digital, y usó la expresión “universidades chatarras” y la idea de lavanderías del crimen organizado como crítica implícita a las universidades privadas ligadas a José Luna Gálvez, en particular a la Universidad Telesup, que hoy está incluida en una investigación por presunto lavado de activos.

Alfonso López Chau (Ahora Nación) alejó la discusión de las polémicas personales y la centró en el crecimiento económico.

“La palabra o el factor económico que potencia la educación, la innovación y la tecnología es el crecimiento de las exportaciones. Cuando el cerebro de los peruanos se orienta a exportar, se genera un círculo virtuoso que impulsa también el mercado interno y la inversión educativa”, planteó.

En otro momento, propuso que las universidades deben ser plataformas científicas y tecnológicas para potenciar las regiones y conquistar mercados del mundo.

José Luna Gálvez (Podemos Perú) respondió directamente a la crítica sobre la calidad de las universidades, aunque sin mencionar a Belaúnde.

“Beca 18 ha resultado ser un programa fundamental, pero no podemos permitir que esos recursos vayan a universidades que dan títulos chatarra o que funcionan como lavanderías del crimen organizado. Necesitamos un sistema de acreditación que exija calidad académica y reputación mínima a las universidades que reciben becarios”, explicó.

Asimismo, señaló que casi la mitad de los menores de 36 meses vive con anemia, y que mientras no se solucionen el hambre y la precariedad seca antes de hablar de innovación. En el final, anunció que en su gobierno crearían colegios politécnicos para que los jóvenes salgan de la secundaria con certificación técnica y reforzó que la educación es la principal variable de capital humano en un país que no progresa si no invierte en su gente.

Eje de este bloque: Educación, innovación y tecnología

En esta etapa, los postulantes presentan iniciativas orientadas a mejorar la calidad educativa, fomentar la investigación científica y promover la adopción de tecnologías disruptivas.La discusión se centra en estrategias para superar el rezago educativo, capacitar jóvenes en competencias del siglo XXI y convertir al Perú en referente de desarrollo tecnológico sudamericano.

¿Qué experiencia presentan los postulantes?

Rafael Belaúnde (Libertad Popular) : Economista por la Universidad de Lima, con experiencia en gestión empresarial y pública. Fue ministro de Energía y Minas en el año 2020 y se ha desempeñado como gerente general en empresas inmobiliarias y ambientales. Actualmente es fundador y candidato presidencial por el partido Libertad Popular.

: Economista por la Universidad de Lima, con experiencia en gestión empresarial y pública. Fue ministro de Energía y Minas en el año 2020 y se ha desempeñado como gerente general en empresas inmobiliarias y ambientales. Actualmente es fundador y candidato presidencial por el partido Libertad Popular. Alfonso López Chau (Ahora Nación) : Economista por la Universidad Nacional del Callao, con maestría y doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (2021-2025) y director del Banco Central de Reserva. Actualmente es fundador y candidato presidencial por Ahora Nación.

: Economista por la Universidad Nacional del Callao, con maestría y doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (2021-2025) y director del Banco Central de Reserva. Actualmente es fundador y candidato presidencial por Ahora Nación. José Luna (Podemos Perú): Economista por la Universidad de San Martín de Porres, con doctorado en Educación. Es congresista de la República en múltiples periodos y promotor de leyes a favor de la economía social de mercado y la educación. Actualmente es fundador y candidato presidencial por Podemos Perú.

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¿Cuándo serán las elecciones?

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el domingo 12 de abril de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Durante la jornada millones de peruanos elegirán al futuro presidente, congresistas y parlamentarios andinos. En caso de concretarse una sgunda vuelta eventual, el JNE informó que podría darse el 7 de junio.

Cabe recordar, que el el voto es obligatorio para todos los ciudadanos desde los 18 hasta los 70 años. En caso de no asistir se generará una multa que se calcula de acuerdo al nivel de pobreza del distrito consignado en el DNI, según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).