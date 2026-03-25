El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue este martes 24 de marzo con 11 candidatos, quienes se enfrentarán desde las 8:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. En la cuarta terna destacan Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Walter Chirinos (Partido Político PRIN), ambos se medirán en un duelo de propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Debate entre candidatos de la terna 4

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

“Nos están matando. Despierta, pueblo, nos están matando. La criminalidad en nuestro país ha hecho un pacto con un sector de la clase política mafiosa y se ha apoderado no solamente de la democracia, sino también de la justicia, de la vida y de nuestra dignidad.

Nos han arrebatado el derecho legítimo a una sana representación de nuestros pueblos. El régimen económico instalado del año 93 bajo una dictadura solo ha enriquecido a los ricos abandonando a la mayoría de los peruanos.

El sistema de justicia ha traicionado su esencia dejando de ser justicia para el pueblo y se ha convertido en un instrumento al servicio de los pobres. Despierta, Perú“.

Walter Chirinos (Partido Político PRIN)

“Todos vienen a decirnos lo que sentimos y vemos a diario. Vengo a la región a libertad donde donde los años 90 se inició la criminalidad que hoy campea en todo el Perú y sobre todo en 18 regiones. Sabemos nosotros que para los planes de gobierno y que nos ejecutan debemos hacerlo con un tiempo y no a última hora.

Nosotros tenemos un equipo que ha trabajado este proyecto y esta noche incluso me acompaña Rogelio Rivadaz, el ministro interior del gobierno Bukele, hemos desarrollado un plan para acabar la criminalidad, pero con inteligencia.

Además, a sabiendas que esta criminalidad no es nacional, esta criminalidad es internacional, porque yo sueño con un país en paz, porque tú quieres vivir tranquilo, este 12 de abril cambiamos el rumbo de la historia“.

Intercambio de propuestas

Tras el cuestionamiento de qué medidas pueden garantizar para una lucha eficaz contra la corrupción en los gobiernos regionales, Chirinos inició con la exposición de sus propuestas:

“El problema está en el diseño que entendemos centralista. En ese diseño donde a las regiones, a los gobiernos subnacionales y a los gobiernos municipales no se les permite desarrollarse porque el estado desde el cal centralismo impide que, por ejemplo, las obras que se proyectan se queden en simples presupuestos y no en financiamiento. Las obras que se ejecutan en las regiones tienen que tener un financiamiento previo.

Para ello, nosotros hemos señalado tener la tributación regional, que las partes de financiamiento lo tengan las regiones y no se del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hasta hoy es la gran diva que pone a quien desea darle y, por supuesto, con el ruego y muchas veces con Coimas trasladándoles la obras o los presupuestos para poder ejecutarlo ante sus autoridades“, manifestó.

Por su lado, Sánchez brindó las medidas que su gobierno implementaría para garantizar una seguridad ciudadana eficaz.

“Debemos de denunciar que hay un pacto mafioso que hoy día gobierna en el Perú. Gobierna el sistema de justicia, porque ha legislado leyes pro crimen que debemos de derogarla, pero no solamente eso, este sistema también ha subvertido una sana justicia, porque hay partidos políticos con de corrupción flagrantes que se han apoderado del sistema de justicia, que tienen una Junta Nacional de Justicia y tienen un tribunal constitucional que los ha declarado santos. Eso no puede ser en el gobierno del pueblo, eso tiene que acabarse”, sostuvo.

Respecto al mismo tema, Chirinos indicó lo siguiente: “La seguridad del Perú de los peruanos está en manos de los que saben. Nosotros hemos dicho que al llegar al gobierno el 28 de julio estado de excepción con un control policial militar, a quienes tenemos que darle la seguridad jurídica para que puedan actuar y no que luego sean perseguidos, como se hizo con los que estuvieron el año 90, hoy están recluidos por defender la vida de muchos peruanos luego de acabar con el terrorismo.

Hemos dicho también que quien no controla las cárceles no puede controlar el país y los últimos gobiernos que hemos tenido no han podido controlar las cárceles que se han convertido en universidades del delito, en universidades del crimen. Es por ello que el control que va a ejercer nuestro gobierno va a estar que ningún criminal va a tener acceso a poder tener visitas.

Ningún criminal podrá tener salida de un de una llamada celular porque los que van a tener que cuidar las las este las salidas de llamadas telefónicas serán las mismas líneas operadoras“, refirió.

Chirinos fue consultado sobre cómo garantizaría que la información de la inteligencia realmente pueda terminar en capturas efectivas de varios prófugos en este momento que están incluidos dentro del sistema de recompensas.

“En este sistema híbrido que se maneja en la actualidad o que manejan actualmente las bandas criminales, no solamente debemos tener el personal especializado en inteligencia, sino en el manejo de la tecnología para poder combatir estas organizaciones criminales.

En este sistema que yo he mencionado a ese momento, se tienen que obtener tanto tanto la parte militar como policial, tienen que ir con de la mano con el sistema jurídico que hoy no permite que un policía, cuando abata un criminal, termine preso. La seguridad jurídica para los custodios del orden, la seguridad la parte de los policías y militares“, señaló.

Sánchez, en su turno, sobre dicho tema manifestó: “A nosotros nos parece muy importante en la reestructuración de la Policía Nacional y recuperación de una sana identidad de las fuerzas policiales que también el Estado mejore sus condiciones remunerativas.

Es importante doblar las remuneraciones a la Policía Nacional, pero que su actividad esté centrada únicamente en el servicio público. Es por ello que debemos de reconocer la deuda social del 2% que está pendiente para la policía Nacional del Perú. La política penitenciaria es fundamental. No se puede convertir en una escuela del delito juntando a reos primarios con reos de alta peligrosidad.

No creo que esta ley llamada SUNIR sea la solución. Debemos de derogar esa ley y más bien fortalecer al INPE mejorando la capacitación, dando la autonomía financiera y económica para un buen gobierno penitenciario“.

Debate continuará este 25 de marzo

La jornada de debate continuará este miércoles 25 de marzo, a partir de las 8:00 p. m. En esta segunda cita se medirán 12 nuevos candidatos, entre ellos:

Keiko Fujimori Fuerza Popular Enrique Valderrama Partido Aprista Peruano Jorge Nieto Partido del Buen Gobierno Mario Vizcarra Perú Primero Antonio Ortiz Salvemos al Perú Rafael Belaunde Libertad Popular Paúl Jaimes Progresemos Mesías Guevara Partido Morado Roberto Chiabra Unidad Nacional Ronald Atencio Alianza Electoral Venceremos Herbert Caller Partido Patriótico del Perú Rosario Fernández Un Cambio Diferente

Los candidatos abordarán los mismos ejes temáticos de hoy: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, e integridad pública y lucha contra la corrupción, bajo la moderación de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

La transmisión del debate podrá verse en señal abierta por TV Perú. Otra alternativa es la señal oficial del JNE, conocida como JNE TV que estará disponible a través del canal 552 de Movistar.