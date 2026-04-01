Por segundo día consecutivo se realizó ayer el debate presidencial en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Desde muy temprano, los simpatizantes de los partidos se hicieron presentes en los alrededores con todo tipo de banderolas.

Esta vez, se contó con la presencia de 11 candidatos debido a que Vladimir Cerrón (Perú Libre) se encuentra prófugo de la justicia.

La temática para esta jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue sobre educación y empleo.

PRESENCIA. Un dato que llamó la atención es que entre los candidatos que participaron ayer están los dos que lideran las encuestas: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), esto además de la presencia de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien recientemente salió del apartado de “otros”.

Sin embargo, cuando se esperaba una pugna entre Keiko y López Aliaga, lo que se observó fue un trato condescendiente entre ambos, que sí se enfrentaron a sus rivales de izquierda como Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) y el propio Sánchez.

Incluso, en un momento, Fujimori le dijo a López Aliaga que no lo iba a confrontar porque “la mayoría de peruanos quieren que vayamos a segunda vuelta”. “Los enemigos están allá”, le dijo refiriéndose a la izquierda.

Hoy a las 8 de la noche se retoma la última sesión del debate.

Nota completa en edición impresa