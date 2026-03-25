La tercera fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones 2026 se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo, desde las 8:00 p.m., en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja. La actividad forma parte del cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con esta jornada se concluye el primer tramo de encuentros programados entre el 23 y el 25 de marzo, en el que los postulantes presentan sus planteamientos en temas vinculados a seguridad ciudadana, criminalidad y lucha contra la corrupción.

▶️ ¿Qué candidatos participan este miércoles 25 de marzo?

En esta tercera jornada del debate presidencial, los aspirantes presentarán sus propuestas en intervenciones previamente cronometradas. El orden de participación fue determinado mediante sorteo público.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)

(Partido Político Perú Primero) Mesías Guevara (Partido Morado)

(Partido Morado) Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

(Partido del Buen Gobierno) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

(Partido Aprista Peruano) Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

(Unidad Nacional) Paul Jaimes (Progresemos)

(Progresemos) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

(Partido Patriótico del Perú) Rafael Belaunde (Libertad Popular)

(Libertad Popular) Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

(Un Camino Diferente) Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

(Alianza Electoral Venceremos) Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

¿Dónde ver el debate presidencial 2026 EN VIVO?

La transmisión del debate estará disponible en señal abierta, plataformas digitales y a través de los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones.

((🔴)) MIRA AQUÍ LA SEÑAL EN VIVO DEL DEBATE PRESIDENCIAL 2026





⏱️📍 MINUTO A MINUTO

7:43

Simpatizantes de diversas agrupaciones políticas se concentran en los exteriores del Centro de Convenciones de San Borja para expresar su respaldo a los candidatos durante la tercera jornada del debate electoral con miras a las elecciones presidenciales 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

7:33

Keiko Fujimori afirma que el electorado aún se encuentra disperso por la presencia de indecisos y destaca la importancia de los debates para orientar el voto. Añade que, de su parte, solo presentará propuestas y pone en duda el enfoque de los demás candidatos.

#Voto2026 | Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular: De mi parte, solamente van a escuchar propuestas



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07:27

El candidato del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, arribó al lugar donde se desarrollará la jornada del debate presidencial.

07:15

Rafael Belaunde señaló que la actual contienda electoral es determinante para el futuro del país y consideró que tanto postulantes como ciudadanos deben asumir con responsabilidad este proceso.

El candidato abogó por un intercambio respetuoso durante el debate y descartó promover confrontaciones personales. “Hay que aprovechar este espacio para exponer nuestras ideas”, indicó.

07:07

El candidato Mesías Guevara señaló que su objetivo es imponerse en el debate presidencial y transmitir su propuesta a la ciudadanía.

Durante su llegada, hizo referencia a la importancia de tomar una posición frente a la corrupción y planteó que su candidatura busca diferenciarse en ese aspecto.

Asimismo, indicó que aún existe un amplio porcentaje del electorado que no ha definido su voto, por lo que consideró que el resultado electoral todavía no está decidido.

06:58

El candidato Herbert Caller sostuvo que es necesario exigir más a los funcionarios públicos y aplicar medidas correctivas cuando no cumplan sus funciones, en el marco de una gestión con mayor control.

Durante su intervención, utilizó una analogía para explicar su propuesta. “Cuando no funcionaba un equipo en la antigüedad, nuestros abuelos, ¿qué hacían? Le metían golpe a la radio y funcionaba. Eso es lo que falta en las instituciones públicas”, señaló.

#Voto2026 Herbert Caller, candidato presidencial del partido Patriótico del Perú, acudió al Centro Convenciones de Lima para participar de la tercera fecha del debate presidencial



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06:54

El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, arribó al lugar donde se llevará a cabo el debate, en el marco de la tercera jornada programada.

#Voto2026 | Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, llegó a la sede donde se realizará el debate presidencial



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06:51

El candidato Antonio Ortiz señaló que el sistema de salud registra demoras de entre tres y cuatro meses para acceder a una atención. En ese contexto, propuso implementar un servicio continuo las 24 horas en los hospitales.

Durante su intervención, indicó que su propuesta no implica abrir nuevos centros de salud, sino optimizar la atención permanente. “El dolor no te duele 8 horas, te duele los 24. Entonces, los hospitales tienen que atender 24/7”, afirmó.

5:51 p.m

Simpatizantes de distintos partidos se congregan en los exteriores del Centro de Convenciones de San Borja para respaldar a sus candidatos en la tercera jornada del debate electoral rumbo a las elecciones presidenciales 2026.

▶️ ¿Qué temas se abordarán en este debate?

El debate se centrará en dos bloques temáticos definidos: la seguridad ciudadana junto con la lucha contra la criminalidad, y la integridad pública vinculada al combate contra la corrupción.

Para este intercambio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó la dinámica en grupos de tres candidatos, lo que permitirá intervenciones directas y contrapuntos entre los participantes.

▶️ ¿Cómo se organizarán los enfrentamientos en el debate?

Para esta jornada, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió la participación de los candidatos en grupos de tres, con el objetivo de fomentar el intercambio directo en cada bloque temático.

Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Grupo 1: Ronald Atencio (Venceremos), Paul Jaimes (Progresemos), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Ronald Atencio (Venceremos), Paul Jaimes (Progresemos), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) Grupo 2: Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Mario Vizcarra (Perú Primero)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Mario Vizcarra (Perú Primero) Grupo 3: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mesías Guevara (Partido Morado)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mesías Guevara (Partido Morado) Grupo 4: Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular), Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción