Este martes 31 de marzo continuará la segunda etapa del debate presidencial en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, desde las 8:00 p.m. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reunirá a 12 candidatos que buscarán presentar sus principales propuestas de cara a los comicios. La jornada tendrá una duración aproximada de dos horas y media e incluirá espacios de exposición, así como réplicas entre los postulantes.
En esta segunda etapa se tratarán temas como empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación tecnológica y modernización educativa.
Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio fueron elegidos como moderadores de esta segunda jornada.
¿Qué candidatos se presentarán este martes 31 de marzo?
Un total de 12 postulantes participarán en esta fecha, los cuales fueron definidos mediante sorteo por el JNE:
- Herbet Caller — Partido Patriótico del Perú
- Mesías Guevara — Partido Morado
- Roberto Sánchez — Juntos por el Perú
- Paul Jaimes — Progresemos
- Keiko Fujimori — Fuerza Popular
- Rafael López Aliaga — Renovación Popular
- Marisol Pérez Tello — Primero la gente
- Mario Vizcarra — Primero la gente
- Charlie Carrasco — Partido Demócrata Unido
- Vladimir Cerrón — Perú Libre
- Francisco Diez Canseco — Partido Perú Acción
- Roberto Chiabra — Unidad Nacional
¿Quién debate contra quién?
Los candidatos son organizados en ternas que debaten entre sí de acuerdo con los bloques temáticos establecidos por el JNE.
Bloque: Empleo, Desarrollo y Emprendimiento
|Grupo
|Candidatos
|Grupo 1
|Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello, Rafael López Aliaga
|Grupo 2
|Roberto Sánchez, Roberto Chiabra, Francisco Diez-Canseco
|Grupo 3
|Paul Jaimes, Herbert Caller, Mario Vizcarra
|Grupo 4
|Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco, Mesías Guevara
Bloque: Educación, Innovación y Tecnología
|Grupo
|Candidatos
|Grupo 1
|Francisco Diez-Canseco, Vladimir Cerrón, Paul Jaimes
|Grupo 2
|Charlie Carrasco, Roberto Chiabra, Mario Vizcarra
|Grupo 3
|Marisol Pérez Tello, Herbert Caller, Rafael López Aliaga
|Grupo 4
|Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Keiko Fujimori
Cada candidato dispondrá de un minuto para exponer su postura en cada bloque temático, mientras los otros integrantes de su terna tendrán dos minutos y medio para replicar los planteamientos. El debate cerrará con un bloque de mensajes finales, donde cada postulante contará con un minuto para dirigirse a la ciudadanía.