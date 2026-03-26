Este lunes 30 de marzo, inicia la segunda etapa del debate presidencial 2026, un espacio donde los postulantes podrán exponer sus propuestas previo a las elecciones generales del 12 de abril. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, desde las 8:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

¿Qué temas se abordarán en el debate?

En la segunda etapa se tratarán temas como empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación tecnológica y modernización educativa.

Además, el formato incluye un bloque de pregunta ciudadana, en el que cada candidato dispondrá de un minuto para responder una interrogante planteada por la ciudadanía a través del JNE. El tema será distinto a los ejes centrales y se definirá mediante sorteo el mismo día del debate.

¿Qué candidatos se presentarán este lunes 30?

Un total de 12 postulantes participarán en esta fecha, los cuales fueron definidos mediante sorteo por el JNE:

Carlos Jaico — Perú Moderno

George Forsyth — Somos Perú

Álvaro Paz de la Barra — Fe en el Perú

Fiorella Molinelli — Fuerza y Libertad

Alex Gonzalez — Demócrata Verde

Carlos Espá — Sí Creo

Yonhy Lescano — Cooperación Popular

Walter Chirinos — PRIN

Ronald Atencio — Venceremos

Fernando Olivera — Frente de la Esperanza 2021

Carlos Álvarez — País para Todos

Enrique Valderrama — Partido Aprista Peruano

(Foto: JNE)

¿Quién debate contra quién?

Los candidatos fueron organizados en ternas mediante sorteo para los dos bloques temáticos principales. La distribución quedó de la siguiente manera:

Bloque: Empleo, Desarrollo y Emprendimiento

Grupo Candidatos Grupo 1 Enrique Valderrama, Walter Chirinos y Fernando Olivera Grupo 2 Carlos Espá, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez Grupo 3 Ronald Atencio, Carlos Jaico y Álvaro Paz de la Barra Grupo 4 George Forsyth, Alex Gonzales Castillo y Fiorella Molinelli

Bloque: Educación, Innovación y Tecnología

Grupo Candidatos Grupo 1 Alex Gonzales Castillo, Enrique Valderrama, Carlos Espá Grupo 2 George Forsyth, Yonhy Lescano, Ronald Atencio Grupo 3 Álvaro Paz de la Barra, Carlos Álvarez, Walter Chirinos Grupo 4 Carlos Jaico, Fiorella Molinelli, Fernando Olivera

Formato y moderadores

Cada candidato dispondrá de un minuto para exponer su postura en cada bloque temático, mientras los otros integrantes de su terna tendrán dos minutos y medio para replicar los planteamientos. El debate cerrará con un bloque de mensajes finales, donde cada postulante contará con un minuto para dirigirse a la ciudadanía.

Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio fueron elegidos como moderadores de esta segunda jornada, seleccionados por consenso entre las organizaciones políticas participantes.