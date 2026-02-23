El Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo este lunes el sorteo que definirá los días y el orden de intervención de los 36 candidatos que participarán en el debate electoral de las Elecciones Generales 2026. El acto estará presidido por el titular del organismo, Roberto Burneo, quien ofrecerá una conferencia de prensa con los detalles oficiales de la organización.

En la misma cita, el JNE informará sobre las acciones del programa de voto informado que viene ejecutando de cara al 12 de abril. El objetivo es garantizar que los electores cuenten con la información necesaria para ejercer su derecho al sufragio de manera consciente y responsable.

Posibles fechas del debate

En declaraciones pasadas, el presidente del JNE reveló que el encuentro entre los candidatos se desarrollará entre el 23 y el 30 de marzo, ajustando así el calendario tradicional para privilegiar la transparencia y la pluralidad en un contexto de alta fragmentación política y escepticismo ciudadano. Burneo explicó el criterio detrás de esa decisión al señalar que “normalmente el debate se realiza unos 10 días o 2 semanas antes del Día D, el 12 de abril”.

El foro presidencial se desarrollará en seis jornadas, con 12 candidatos por fecha, divididos en grupos de tres para el intercambio de propuestas. El sorteo de este lunes determinará qué postulantes participarán en cada jornada y en qué orden intervendrán ante el electorado.

Logística y observadores internacionales

El JNE continua con el despliegue logístico para habilitar instalaciones, equipos y conectividad, además se confirmó que el cara a cara electoral será transmitido por medios de comunicación nacionales y regionales. Burneo confirmó la presencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter, quienes se sumarán a veedores de la región para monitorear el desarrollo e imparcialidad del evento.

Sobre el rol de los observadores, el titular del JNE precisó que “el trabajo de los observadores es independiente. Ellos deciden a qué lugares del país se desplazarán y qué aspectos priorizarán durante su labor de supervisión”.