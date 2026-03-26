El tercer día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se realiza este miércoles 25 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima desde las 20:00 horas, con una duración aproximada de dos horas y media. En esta nueva jornada participan doce candidatos, entre ellos Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero), quienes integran la terna 2 del primer bloque.

Cruce de propuestas

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano):

“El Perú necesita un cambio verdadero. Es momento de que gobierne una nueva generación. Estamos cansados de bandas enteras compuestas por policías, de que se le encarguen determinadas zonas a las fuerzas armadas para que la producción de drogas se reduzca y en lugar de reducirse ha incrementado. De que malos jueces y fiscales liberen violadores, asesinos, extorsionadores, de que malos políticos desde este Parlamento legislen a favor de los delincuentes. Es por eso que en mi gobierno, a todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales, le aplicaremos cadena perpetua. El APRA entiende que combatir la criminalidad es combatir el hambre, la miseria y la falta de oportunidades. El APRA va a pacificar este país con justicia social. Lo haremos en nombre de la juventud peruana que quiere un mejor futuro.”

Roberto Chiabra (Unidad Nacional):

“Estamos viviendo un momento de violencia excepcional que nos obliga a aplicar medidas excepcionales. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, voy a disponer que el Comando Conjunto asuma la responsabilidad del comando y control de las fuerzas para derrotar las bandas criminales. Desarrollaremos una estrategia de aplicación inmediata con vigilancia y control de fronteras, incomunicación de penales, bloqueo de celulares e impedimento de ingreso de ropa y comida a los reclusos. Le vamos a cortar sus recursos financieros y logísticos y vamos a recuperar el control territorial. Estableceremos en cada distrito zonas de responsabilidad con presencia permanente de efectivos de la Policía, el serenazgo y la policía militar.”

Mario Vizcarra (Perú Primero):

“Hoy en día millones de peruanos viven en eterna zozobra por la inseguridad ciudadana. ¿Qué decir de los taxistas, los transportistas, nuestros emprendedores que son extorsionados por las mafias criminales? En mi gobierno estableceremos un régimen de excepción amparado en el artículo 137 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas nos ayuden a combatir la delincuencia. Cada delincuente capturado tendrá que ser llevado a un cuartel donde permanecerá hasta que sea juzgado.”

Réplicas entre los candidatos

El intercambio entre los tres postulantes giró en torno a los indicadores reales de éxito en seguridad, las estrategias contra la extorsión y el financiamiento de las propuestas. En otro momento del bloque, Valderrama lanzó un ataque directo contra Vizcarra.

Chiabra tomó la palabra primero ante la pregunta del moderador sobre indicadores concretos de éxito en política de seguridad. El general en retiro centró su respuesta en la recuperación del control territorial como métrica principal y detalló su propuesta de zonas de responsabilidad distritales, con brigadas de policía militar, incluyendo personal con experiencia en operaciones en Haití, respaldadas por soldados con mejor remuneración.

“Con la inteligencia policial vamos a hacer trabajos puntuales. Cordón territorial con los soldados y operaciones de allanamiento con los fiscales y policías. Así lo vamos a ir degradando y desarticulando”, precisó.

Valderrama, por su parte, propuso lo que denominó un “shock de seguridad” que plantea la construcción de entre 12 y 24 penales de administración privada, la creación de un grupo especial de inteligencia para capturar y expulsar a cabecillas del crimen transnacional, la duplicación del número de soldados de 30,000 a 60,000 para reforzar fronteras y un incremento de más del 150% en el presupuesto de seguridad. También propuso elevar al serenazgo a la categoría de guardia municipal y dotarlo de armas no letales más contundentes.

“No pueden defender al pueblo con una vara”, afirmó.

Por su parte, Vizcarra rechazó la propuesta de pena de muerte otros candidatos sugirieron. En cambio, propuso habilitar tres cárceles de alta seguridad en la selva peruana, dentro de cuarteles militares, para aislar a los delincuentes más peligrosos de sus redes externas.

“Creemos que eso es una medida demagógica. Antes que los delincuentes teman a la pena de muerte, ellos temen las condiciones en que pueden pasar sus últimos años de vida”, sostuvo.

Ante la pregunta sobre la extorsión, Chiabra señaló algunas fallas estructurales dentro del sistema y el atentado en La Libertad, donde una sede del Ministerio Público fue objeto de un ataque con explosivos mientras una fiscal recibía simultáneamente un chat extorsionador.

“¿Ustedes creen que esa fiscal es tan guapa para pedirle 20 años al cabecilla de una mafia?”, cuestionó.

Valderrama volvió a insistir en el fortalecimiento de la Policía Nacional como eje de su propuesta: aumentar el número de efectivos de 130,000 a 250,000 y los dedicados a investigación criminal de 7,000 a 20,000, financiado con una reducción de más del 150% en el gasto “frívolo”, incluyendo recortar a la mitad el presupuesto del Parlamento.

“Siempre he concebido a la policía y a las Fuerzas Armadas como al pueblo uniformado”, señaló.

Vizcarra apostó por reformas constitucionales para reasignar funciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas: que el Ejército asuma la custodia de fronteras y activos fijos estatales, liberando así efectivos policiales para la lucha directa contra la criminalidad.

El momento más polémico de esta terna llegó cuando Valderrama ignoró la pregunta del moderador para lanzar un ataque frontal contra Vizcarra, a quien llamó “testaferro político de su hermano que está en la cárcel” y le atribuyó la herencia de “más de 200,000 muertos por la pandemia”.

Eje de este debate: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

En este bloque, los candidatos exponen sus principales propuestas para enfrentar la inseguridad en el país, uno de los temas más sensibles para la ciudadanía. Cada postulante cuenta con un minuto inicial para presentar sus planteamientos, seguido de réplicas de dos minutos y medio por parte de sus contendores, este formato permite el contraste directo de ideas y estrategias frente al avance de la delincuencia.

Perfil técnico de los candidatos

Enrique Valderrama es candidato presidencial por el Partido Aprista Peruano, organización política fundada en 1924 y una de las más antiguas del país. Su postulación se da en el marco del retorno del APRA a una elección general tras no participar en los comicios de 2021. Forma parte de la actual plancha presidencial inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026.

es candidato presidencial por el Partido Aprista Peruano, organización política fundada en 1924 y una de las más antiguas del país. Su postulación se da en el marco del retorno del APRA a una elección general tras no participar en los comicios de 2021. Forma parte de la actual plancha presidencial inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026. Roberto Chiabra es general de división del Ejército del Perú en situación de retiro, con una trayectoria en el ámbito militar y público. Fue ministro de Defensa entre 2003 y 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo y se desempeñó como congresista de la República en el periodo 2021-2026. Su experiencia está vinculada a temas de defensa nacional, seguridad y gestión en el sector público.

es general de división del Ejército del Perú en situación de retiro, con una trayectoria en el ámbito militar y público. Fue ministro de Defensa entre 2003 y 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo y se desempeñó como congresista de la República en el periodo 2021-2026. Su experiencia está vinculada a temas de defensa nacional, seguridad y gestión en el sector público. Mario Vizcarra es candidato presidencial por el partido Perú Primero, agrupación política inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones. Participa en las Elecciones Generales 2026 como representante de esta organización, formando parte de su plancha presidencial. Su candidatura se enmarca dentro del proceso electoral vigente, en el que diversas agrupaciones buscan alcanzar la presidencia de la República.

Debate continua el 30 de marzo

El debate presidencial aún no concluye y continuará en una segunda jornada programada para los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. En estas fechas se abordarán los temas de empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación y tecnología. Los candidatos que participarán en el próximo encuentro son:

Carlos Jaico (Perú Moderno)

(Perú Moderno) George Forsyth (Somos Perú)

(Somos Perú) Álvaro Paz de la Barra (Fé en el Perú)

(Fé en el Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

(Partido Demócrata Verde) Carlos Espá (SíCreo)

(SíCreo) Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

(Cooperación Popular) Walter Chirinos (PRIN)

(PRIN) Ronald Atencio (Venceremos)

(Venceremos) Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

(Frente de la Esperanza 2021) Carlos Álvarez (País Para Todos)

(País Para Todos) Enrique Valderrama (APRA)

Los moderadores de la siguiente fecha de debate serán Claudia Chiroque y Fernando Caravalo. El evento electoral podrá verse en señal abierta por el canal TV Perú y por cable mediante JNE TV. Otra opción para quienes no cuenten con un televisor es la transmisión en vivo de la cuenta oficial del Jurado Nacional de Elecciones, a través de Facebook o Youtube