En el cuarto día del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, los candidatos Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Walter Chirinos (Partido Político PRIN) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) participaron en el bloque temático Educación, Innovación y Tecnología.

La exposición se realizó siguiendo el orden previamente establecido por la organización del debate. Cada postulante contó con un minuto inicial de exposición y luego participó en la etapa de intercambio de ideas conocida como la “bolsa de tiempo”.

Valderrama plantea elevar presupuesto y ampliar becas educativas

El candidato Enrique Valderrama, del Partido Aprista Peruano, inició su intervención destacando su experiencia personal y su visión sobre el impacto de la educación en la prevención de la violencia.

“Crecí en un barrio maravilloso. Se llama El Porvenir, en Trujillo. Me crió mis abuelos. Con los vecinos con los que jugábamos de niños, algunos ya no están por la violencia”.

Durante su exposición, sostuvo que la educación debe convertirse en una herramienta central para reducir el riesgo de criminalidad entre jóvenes.

“Es por eso que estoy convencido que la revolución educativa que venimos a defender el día de hoy es la única alternativa para sacar a cientos de miles de jóvenes de las posibilidades de caer en las garras del crimen y darle la posibilidad de materializar su proyecto de vida”.

Asimismo, propuso aumentar el financiamiento del sector.

“Elevaremos el presupuesto de educación del cinco uno al 7,6% en los próximos 5 años”.

En la etapa de intercambio, añadió propuestas relacionadas con el acceso educativo y la formación superior.

“Ampliaremos el programa beca 18 y destinaremos por lo menos 50 000 becas al año”.

También planteó medidas para fortalecer el sistema universitario.

“Vamos a duplicar en los próximos 5 años el número de vacantes para las universidades públicas en el país y haremos un gran shock de creación de institutos tecnológicos en el Perú”.

Chirinos propone descentralizar la innovación y crear institutos técnicos

El candidato Walter Chirinos, del Partido Político PRIN, centró su intervención en la necesidad de reformar el sistema educativo con enfoque productivo y tecnológico.

“Peruanos basta de un sistema educativo que condena a nuestros jóvenes al atraso de desempleo”.

En su propuesta, planteó fortalecer la educación técnica vinculada a sectores productivos.

“Impulsaremos que los colegios e institutos técnicos de alto nivel en todas las regiones, alineados a nuestra industria, al agro, a la minería y a la tecnología”.

Durante el intercambio, enfatizó la descentralización educativa y tecnológica.

“La innovación y la tecnología no pueden seguir concentrados en Lima. El talento está en todo el país. Pero las oportunidades no”.

Además, propuso la creación de centros de innovación regional.

“Queremos parques tecnológicos tradicionales, articulados con empresas, zonas francas y mercados internacionales para que la investigación no se quede en el papel, sino se convierte en empleo, riqueza y sobre todo en oportunidad”.

Olivera plantea internet universal y mayor inversión educativa

El candidato Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza 2021, centró su exposición en el acceso universal a la educación y a la conectividad digital.

“Cuando un pueblo sabe no lo engaña nadie”.

Durante su intervención inicial, propuso incrementar el presupuesto del sector.

“Por eso mi gobierno destinará el mayor presupuesto de la historia del Perú al sector educación y no será menor al 8% del PBI”.

En el intercambio de ideas, destacó la necesidad de ampliar la conectividad digital en el país.

“Tenemos que incluir la innovación tecnológica y para eso vamos a proporcionar internet gratuita a todos los estudiantes, a los profesores y a las familias”.

Asimismo, hizo referencia a la infraestructura existente.

“Tenemos la red dorsal que ya tiene 13 500 km de trazo en todo el país y no se utiliza”.

Durante el cierre del bloque, se registró un momento de tensión entre candidatos, lo que motivó una intervención de los moderadores para recordar las reglas del debate y solicitar respeto mutuo.