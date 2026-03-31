El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa este lunes 30 de marzo con el desarrollo del bloque temático centrado en educación, innovación y tecnología, uno de los ejes clave en la agenda electoral.
En este tramo participan George Forsyth (Somos Perú), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), quienes integran la terna 4 y presentan sus principales propuestas para fortalecer el sistema educativo y promover el desarrollo tecnológico.
Propuestas de los candidatos
George Forsyth (Somos Perú):
“Quiero ser el presidente que lleva al Perú al siglo XXI. Tenemos que modernizar el Perú para no quedarnos atrás y la educación está totalmente obsoleta. Urge actualizarla y preocuparnos por los 28,000 colegios que hoy se caen a pedazos. Me han dicho que voy a reconstruir el 100% de los colegios, pero no vengo a meterles cuento. Lo que sí les prometo es que voy a arreglar al menos 10,000 colegios en el peor estado. Y también les prometo que voy a conectar el 100% de los colegios con internet, porque hoy el internet es un derecho y la tecnología ya existe. Se llama Starlink.”
Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde):
“Otra vez más la vieja clase política ofrece una lluvia de millones, magia, ofertas que ni ellos mismos creen. Hay un niño de 7 años que está parapléjico en un pueblo joven y su madre no puede llevarlo al colegio porque a su padre lo asesinaron a balazos. La primera prioridad es enfrentar la delincuencia de los sicarios y los extorsionadores, que han tomado parte del país y nos llevan a convertirnos en un escenario de violencia descontrolada. Una sola propuesta: mano firme contra la delincuencia para la paz, y luego el cambio.”
Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad):
“Al igual que ustedes, me cansé de la indiferencia, la improvisación, la incapacidad y ahora el show. No podemos normalizar que las escuelas se caigan a pedazos, que los alumnos vivan en situaciones indignas y que los maestros estén olvidados por el Estado. Hay que sacar a las mafias del poder, esas que nos quitaron al mejor ministro de educación del país, las que debilitaron a la SUNEDU para licenciar a sus empresas y convertir a la educación en un negocio. Vamos a construir escuelas del futuro, a duplicar la oferta laboral en las universidades públicas y a crear institutos de clase mundial conectados a la oferta laboral.”
Eje del bloque: Educación, innovación y tecnología
En este segmento, los postulantes plantean medidas orientadas a elevar la calidad de la educación, mejorar la infraestructura escolar y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas en todo el territorio. El debate se centra en cómo implementar políticas que reduzcan las brechas educativas y fortalezcan la formación de los estudiantes.
La discusión cobra especial relevancia en un contexto donde persisten desigualdades en conectividad y acceso a recursos educativos. Frente a ello, la innovación y la digitalización se posicionan como factores determinantes para modernizar el sistema educativo y preparar a la población ante los desafíos del entorno global.
Trayectoria de los candidatos
- George Forsyth (Somos Perú): Es administrador de empresas y exfutbolista profesional. Fue alcalde del distrito de La Victoria entre 2019 y 2020, donde impulsó medidas de ordenamiento urbano y seguridad ciudadana. Además, se desempeñó como regidor, acumulando experiencia en gestión municipal.
- Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde): Es administrador de empresas y político con experiencia en gestión municipal. Fue alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho entre 2019 y 2022, donde impulsó iniciativas de infraestructura urbana y servicios municipales. Es fundador y líder del Partido Demócrata Verde, y actualmente candidato presidencial.
- Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad): Es economista con amplia experiencia en el sector público. Se desempeñó como presidenta ejecutiva de EsSalud entre 2018 y 2021, liderando la institución durante la pandemia de COVID-19. La candidata presidencial fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social y viceministra de Transportes.
Sigue el próximo debate este 31 de marzo
El proceso del debate presidencial continuará en las jornadas del martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, donde los candidatos que aún no han participado presentarán sus propuestas en los bloques de educación, innovación y tecnología, así como en empleo, desarrollo y emprendimiento.
En la siguiente fecha estarán presentes:
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
- Mario Vizcarra (Perú Primero)
- Vladimir Cerrón (Perú Libre)
- Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)
- Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
- Mesías Guevara (Partido Morado)
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
- Francisco Diez Canseco (Perú Acción)
- Paul Jaimes (Progresemos)
- Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
- Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)
La conducción de estas jornadas estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio. El evento será transmitido en señal abierta por TV Perú, a través de cable en JNE TV y también mediante las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.