El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa este lunes 30 de marzo con el desarrollo del bloque temático centrado en educación, innovación y tecnología, uno de los ejes clave en la agenda electoral.

En este tramo participan George Forsyth (Somos Perú), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), quienes integran la terna 4 y presentan sus principales propuestas para fortalecer el sistema educativo y promover el desarrollo tecnológico.

Propuestas de los candidatos

George Forsyth (Somos Perú):

“Quiero ser el presidente que lleva al Perú al siglo XXI. Tenemos que modernizar el Perú para no quedarnos atrás y la educación está totalmente obsoleta. Urge actualizarla y preocuparnos por los 28,000 colegios que hoy se caen a pedazos. Me han dicho que voy a reconstruir el 100% de los colegios, pero no vengo a meterles cuento. Lo que sí les prometo es que voy a arreglar al menos 10,000 colegios en el peor estado. Y también les prometo que voy a conectar el 100% de los colegios con internet, porque hoy el internet es un derecho y la tecnología ya existe. Se llama Starlink.”

Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde):

“Otra vez más la vieja clase política ofrece una lluvia de millones, magia, ofertas que ni ellos mismos creen. Hay un niño de 7 años que está parapléjico en un pueblo joven y su madre no puede llevarlo al colegio porque a su padre lo asesinaron a balazos. La primera prioridad es enfrentar la delincuencia de los sicarios y los extorsionadores, que han tomado parte del país y nos llevan a convertirnos en un escenario de violencia descontrolada. Una sola propuesta: mano firme contra la delincuencia para la paz, y luego el cambio.”

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad):

“Al igual que ustedes, me cansé de la indiferencia, la improvisación, la incapacidad y ahora el show. No podemos normalizar que las escuelas se caigan a pedazos, que los alumnos vivan en situaciones indignas y que los maestros estén olvidados por el Estado. Hay que sacar a las mafias del poder, esas que nos quitaron al mejor ministro de educación del país, las que debilitaron a la SUNEDU para licenciar a sus empresas y convertir a la educación en un negocio. Vamos a construir escuelas del futuro, a duplicar la oferta laboral en las universidades públicas y a crear institutos de clase mundial conectados a la oferta laboral.”

Eje del bloque: Educación, innovación y tecnología

En este segmento, los postulantes plantean medidas orientadas a elevar la calidad de la educación, mejorar la infraestructura escolar y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas en todo el territorio. El debate se centra en cómo implementar políticas que reduzcan las brechas educativas y fortalezcan la formación de los estudiantes.

La discusión cobra especial relevancia en un contexto donde persisten desigualdades en conectividad y acceso a recursos educativos. Frente a ello, la innovación y la digitalización se posicionan como factores determinantes para modernizar el sistema educativo y preparar a la población ante los desafíos del entorno global.

Trayectoria de los candidatos

George Forsyth (Somos Perú): Es administrador de empresas y exfutbolista profesional. Fue alcalde del distrito de La Victoria entre 2019 y 2020, donde impulsó medidas de ordenamiento urbano y seguridad ciudadana. Además, se desempeñó como regidor, acumulando experiencia en gestión municipal.

Es administrador de empresas y exfutbolista profesional. Fue alcalde del distrito de La Victoria entre 2019 y 2020, donde impulsó medidas de ordenamiento urbano y seguridad ciudadana. Además, se desempeñó como regidor, acumulando experiencia en gestión municipal. Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) : Es administrador de empresas y político con experiencia en gestión municipal. Fue alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho entre 2019 y 2022, donde impulsó iniciativas de infraestructura urbana y servicios municipales. Es fundador y líder del Partido Demócrata Verde, y actualmente candidato presidencial.

: Es administrador de empresas y político con experiencia en gestión municipal. Fue alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho entre 2019 y 2022, donde impulsó iniciativas de infraestructura urbana y servicios municipales. Es fundador y líder del Partido Demócrata Verde, y actualmente candidato presidencial. Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad): Es economista con amplia experiencia en el sector público. Se desempeñó como presidenta ejecutiva de EsSalud entre 2018 y 2021, liderando la institución durante la pandemia de COVID-19. La candidata presidencial fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social y viceministra de Transportes.

Sigue el próximo debate este 31 de marzo

El proceso del debate presidencial continuará en las jornadas del martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, donde los candidatos que aún no han participado presentarán sus propuestas en los bloques de educación, innovación y tecnología, así como en empleo, desarrollo y emprendimiento.

En la siguiente fecha estarán presentes:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

Paul Jaimes (Progresemos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

La conducción de estas jornadas estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio. El evento será transmitido en señal abierta por TV Perú, a través de cable en JNE TV y también mediante las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.