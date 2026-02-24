El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó el tan esperado sorteo para el debate de candidatos presidenciales con miras a las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, en un hecho inédito, el organismo electoral programó los debates en seis días, porque el Perú tiene 36 aspirantes al sillón de Pizarro.

“Es un debate que hemos denominado ciclo de debates, dos jornadas de tres días consecutivos. Habrá tres candidatos por cada espacio de intervención”, así anunció la modalidad del debate Roberto Burneo, presidente del JNE.

FORMATO

El debate presidencial estará dividido en dos fases.

La primera será los días 23, 24 y 25 de marzo, espacio que tendrá como moderadores a los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

Cada día tendrá a 12 candidatos que participarán divididos en cuatro grupos de tres candidatos.

El evento que se realizará en el Centro de Convenciones de Lima se realizará en cuatro bloques. En el primer bloque cada candidato tendrá un minuto para exponer sobre un tema y 2 minutos con 30 segundos para dar sus comentarios, hacer preguntas y/o responderlas.

Los candidatos no pueden hablar esos 2:30 minutos de corrido, sino que las intervenciones son de máximo por un minuto.

Transcurrido ese tiempo, se apagará el micrófono.

En el segundo bloque responderán una pregunta de la ciudadanía, en el tercer bloque se repetirá el formato del primer bloque pero con otro tema, mientras que en el último bloque darán su mensaje final.

En los días mencionados se abordarán dos temas: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción.

La segunda fase se realizará los días 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril.

Los moderadores serán los periodistas Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

En esos días se seguirá el mismo formato que en la primera fase, pero con otros dos temas: empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación y tecnología.

Los debates iniciarán a las 8 de la noche y durarán en promedio dos horas y media.

Además, mientras se realicen los debates, no habrá franja electoral.

“A efectos de que se tenga igualdad de condiciones”, precisó Burneo.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aclaró que el debate es presencial. Foto: Hugo Pérez / GEC

DUELOS

Sobre los debates presidenciales habrá momentos interesantes.

El 23 de marzo debatirán Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y César Acuña (APP).

El primero es recordado por sus debates y cuestionamientos estridentes, por lo que no se descarta que este caso sea la excepción.

El 25 de marzo también habrá un debate interesante en el segmento de lucha contra la corrupción.

Y es que Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Mesías Guevara (Partido Morado) salieron sorteados en el mismo bloque.

Otro duelo esperado ocurrirá el 31 de marzo entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Como se recuerda, ambos candidatos lideran las encuestas y recientemente se han culpado de la elección de José Balcázar como presidente.

Ambos han coincidido en el primer grupo, junto a Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) para debatir en el bloque educación, innovación y tecnología.

Por otro lado, el 1 de abril debatirán Alfonso López Chau (Ahora Nación), César Acuña y Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) sobre el tema empleo, desarrollo y emprendimiento.

Cabe precisar que durante la presentación del formato, el presidente del JNE, Roberto Burneo, fue claro en señalar que el debate será presencial.

Es decir, que el prófugo Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libre, no podrá participar a sus candidatos a las primeras vicepresidencias o enviar a algún representante.

Esta decisión fue tomada por la mayoría de partidos políticos que participarán de estos comicios.