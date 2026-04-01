Durante el debate presidencial realizado este martes 31 de marzo, Roberto Chiabra respondió la pregunta ciudadana proveniente de la región Huancavelica, respecto centrada en las políticas para mejorar el acceso a servicios de calidad en zonas rurales, el candidato del Partido Unidad Nacional señaló que la salud es un aspecto fundamental y que la principal falencia se encuentra en la atención primaria.

“Tenemos que cambiar la esencia de cómo se está llevando la atención primaria, en primer lugar se señala que la regionalización ha fracasado y no hay ese trabajo articulado entre los alcaldes distritales, provinciales y el gobierno regional, ahí está la responsabilidad de la salud que deberíamos tener con otros resultados”, expresó.

Asimismo, Chiabra precisó que la atención primaria de salud se basará en dos ejes fundamentales: un control anual para toda la población por distritos y el fortalecimiento de la prevención para evitar enfermedades. Para ello, planteó impulsar la integración física del territorio mediante infraestructura vial y promover que más jóvenes opten por formarse como profesionales de la salud.

“Un control médico anual para todos por distritos y después la prevención. Hoy en día tenemos nosotros enfermedades que tienen que tiene que combatirse con prevención, con educación. Huancavelica está abandonado, no tiene acceso físico, ese es parte del trabajo que vamos a hacer nosotros con el Ministerio de Infraestructura, la integración física territorial del país”, afirmó.