Durante la audiencia judicial, la defensa del expresidente Martín Vizcarra cuestionó el pedido de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público, calificándolo como inconstitucional y sin sustento suficiente.

El abogado Erwin Siccha señaló que no se ha probado que la medida actual de comparecencia con restricciones haya resultado ineficaz para asegurar la presencia de su defendido en el proceso penal.

El letrado argumentó que Vizcarra cumple con una medida vigente y que cualquier intento de cambiarla debe estar adecuadamente fundamentado. En ese sentido, criticó que el fiscal Germán Juárez Atoche haya presentado una solicitud que, a su juicio, carece de conexión con las restricciones ya impuestas y vigentes.

En su intervención, Siccha advirtió que el principio de progresividad procesal no ha sido respetado, ya que no existe una evaluación previa que justifique una medida más gravosa como la prisión preventiva. Añadió que no se ha evidenciado un incumplimiento que amerite una intervención de mayor severidad por parte del sistema judicial.

Sobre los cuestionamientos a los informes de seguridad, el abogado sostuvo que Vizcarra no tiene ningún tipo de injerencia en el manejo de la seguridad del Estado.