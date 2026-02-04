El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, manifestó su descontento con la gestión del presidente José Jerí, afirmando “no me siento feliz, porque el Perú ha entrado en un proceso de desmoralización”.

En conversación con Exitosa, Gutiérrez recordó que, al inicio, Jerí mostraba señales de liderar un proceso de cambio; sin embargo, los escándalos recientes han afectado su imagen y la confianza de la ciudadanía.

Gutiérrez indicó que hay dos responsabilidades prioritarias: garantizar la seguridad ciudadana y asegurar la neutralidad del proceso electoral. No obstante, advirtió que ambos aspectos “se han visto apagados y apañados”, lo que tendrá repercusiones en los próximos comicios.

“Estamos en una dirección de discusión que le va a pasar factura, en este proceso electoral, a muchos partidos políticos y líderes que tengan mucha ambigüedad”, indicó.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo instó a la ciudadanía a ser consciente de su voto y de la fórmula presidencial que escogerá en los próximos comicios.

“El país tiene que saber que cuando elige a un presidente, también está eligiendo a dos vicepresidentes. Si algo le pasa al presidente, el siguiente será el nuevo presidente de la República por sucesión constitucional. Y de igual modo, si algo le pasa al primer vicepresidente, pasará el segundo”, sostuvo.