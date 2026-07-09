El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, dio a conocer el informe final elaborado por la Defensoría del Pueblo tras las labores de observación y seguimiento realizadas durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, desarrollada el pasado 7 de junio.

Como una de las principales conclusiones del informe, Gutiérrez sostuvo que la Defensoría del Pueblo no encontró evidencias de irregularidades que permitan afirmar que se produjo un fraude electoral durante la segunda vuelta.

Durante la presentación del documento, Gutiérrez también se refirió al recurso que interpuso el excandidato presidencial Roberto Sánchez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el que busca cuestionar los resultados obtenidos en la segunda vuelta electoral.

Aunque reconoció que Sánchez tiene la facultad de recurrir a instancias internacionales para presentar sus cuestionamientos, el defensor del pueblo consideró que esta medida “no tiene un sentido institucional”.

“Probablemente para el señor Roberto Sánchez tenga sentido hacer lo que ha hecho, y está en todo su derecho. Lo que no tiene es un sentido institucional para nosotros como Defensoría”, indicó.

En ese sentido, dijo que el informe final preparado por la Defensoría del Pueblo será enviado a los organismos internacionales que participaron como observadores durante el desarrollo del proceso electoral.

“Vamos a trasladar este informe, como lo hemos hecho en primera vuelta, a los veedores de la misión de observadores de la OEA, también a la Comisión Interamericana, a la Unión Europea, al Centro Carter y a todos los que se han acreditado ante el Perú para desplegar una mirada objetiva de lo que ha ocurrido”, expresó.

Posteriormente, el defensor del Pueblo reafirmó que, de acuerdo con el seguimiento efectuado por la institución, la segunda vuelta presidencial “no ha tenido mayor incidencia de irregularidad ni de nada por el estilo”.