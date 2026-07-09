La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley que incorpora los delitos de lesa humanidad al Código Penal.

La propuesta, respaldada por 14 votos a favor y nueve en contra, se basa en las disposiciones del Estatuto de Roma y en una recomendación del Tribunal Constitucional emitida al declarar constitucional la Ley 30107.

El texto aprobado establece que constituye delito de lesa humanidad un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ejecutado con dolo y conocimiento. Entre las conductas comprendidas figuran el homicidio calificado, la trata de personas, el secuestro, la violación sexual, la desaparición forzada y la tortura.

Asimismo, la norma define el ataque generalizado como una conducta de comisión múltiple y masiva dirigida contra un amplio grupo de personas por motivos relacionados con su origen, raza, religión, cultura u otras condiciones.

La iniciativa establece penas que van desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua para quienes incurran en estos delitos. Además, señala que, de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, su aplicación será inmediata en los casos en trámite en los que se haya utilizado o propuesto la figura de lesa humanidad, así como en procesos con sentencia que sean objeto de revisión, nulidad u otros recursos constitucionales.

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