“Bajo ningún supuesto, en el Perú se permite un reclutamiento forzoso, un reclutamiento... Imponerlo, obligarlo a quien no desea desarrollar este tipo de servicio, eso sí va en contra la Constitución”.

Así se refirió el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, a la propuesta que lanzó, en su primer mensaje a la Nación, el presidente de la República, Pedro Castillo, quien dijo que “los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar”.

El especialista precisó, sin embargo, que se debe esperar para conocer cuáles son los detalles de este anuncio y si los mismos son compatibles con las normas vigentes y con lo que el propio Tribunal Constitucional ha dictado sobre el tema.

También sostuvo que es necesario saber si actualmente se requiere que se reclute a más jóvenes, pues en años anteriores no hubo necesidad. Además, se necesitaría más inversión para alimentar, vestir e instruir a los nuevos reclutas.

No es un plan de vida

De otro lado, el representante de la Defensoría del Pueblo aclaró, en declaraciones a RPP, que los jóvenes que no trabajan ni estudian no han escogido esto como un plan de vida sino que, muchas veces, no encuentran las oportunidades en el Estado. Indicó que la mayor parte de ellos proviene de los estratos socioeconómicos más bajos, que han visto cómo se ha agravado su situación con la pandemia.