La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento oficial en el que precisa que la pensión vitalicia presidencial solo corresponde a mandatarios elegidos por sufragio directo, y no a quienes asumen el cargo por sucesión constitucional. El comunicado se produce a pocos días de que el Congreso de la República declarara improcedente la solicitud presentada por la expresidenta Dina Boluarte para acceder a este beneficio económico mensual que bordea los S/ 35,000.​

La institución señaló que un mandatario electo es aquel que ha recibido mediante sufragio popular directo el encargo de conducir los destinos del país, y que solo este tipo de presidente se encuentra comprendido dentro de los alcances de la pensión vitalicia regulada por la Ley N° 26519. Además, aclaró que la Constitución Política del Perú no reconoce ni regula expresamente la pensión vitalicia, la cual es una creación de naturaleza legal.​

La Defensoría distinguió que quienes asumen la Presidencia por sucesión constitucional, aunque están plenamente investidos para conducir el país con todas las prerrogativas del cargo, no han sido elegidos de manera directa por la ciudadanía, por lo que no corresponde equiparar su situación a la de un presidente constitucionalmente electo.​

Presidentes encargados no califican para pensión vitalicia

El organismo citó como precedentes a presidentes encargados como Valentín Paniagua, Manuel Merino, Francisco Sagasti y actualmente José Jerí Oré, quienes asumieron funciones como consecuencia de decisiones políticas formalizadas mediante resoluciones legislativas en aplicación de los artículos 113 y 115 de la Constitución.​

La Defensoría enfatizó que en estos casos, el ejercicio de la Presidencia tiene carácter excepcional y temporal, por lo que no corresponde el otorgamiento de pensión vitalicia al no tratarse de presidentes constitucionalmente electos. Asimismo, reiteró que en ningún momento ha expresado respaldo personal ni institucional a la exmandataria, y que su rol se limita a promover una interpretación rigurosa de la Constitución.​

¿Por qué Dina Boluarte quedó excluída del beneficio?

El informe del Área de Asesoría Laboral del Congreso, revelado por el programa Cuarto Poder, determinó que Boluarte no cumple con los requisitos estipulados en la Ley N° 26519 para acceder a la pensión vitalicia. El documento señala textualmente que “resulta improcedente la solicitud de pensión requerida por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra en su condición de expresidenta de la República, por sucesión presidencial”.​

La improcedencia se fundamenta en tres argumentos: Boluarte no fue elegida mediante voto popular, sino que asumió el cargo por sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022; la norma está diseñada para mandatarios que cumplieron un periodo completo de gobierno; y fue destituida por el Legislativo el 10 de octubre de 2024 por incapacidad moral.

Finalmente,el informe parlamentario añade que la pensión debe ser “una forma de reconocimiento a quien ejerció de manera proba, por un periodo completo, el más alto cargo de servicio al país”, condición que la expresidenta no satisface.