Este lunes, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que tomará acciones legales tras lo que calificó como una irrupción de Patricia Benavides en la sede central del Ministerio Público ocurrida esta mañana.

En declaraciones a la prensa, Espinoza indicó que el ingreso de Benavides se produjo de manera violenta, con empujones, lo que interrumpió las funciones programadas con la Junta de Fiscales Supremos. Ante ello, anunció que tomará las acciones correspondientes.

Asimismo, Delia Espinoza señaló que lo ocurrido en la sede del Ministerio Público no puede ser pasado por alto, por lo que presentará las acciones legales que correspondan.

“Hagamos valer nuestra voz, hagamos escuchar nuestro sentir, porque lo que ha pasado hoy no puede pasar por alto, no puede dejarse así nomás, yo voy a tomar acciones legales porque por eso seguimos en una democracia y en un estado de derecho”, manifestó.

Además, Espinoza realizó un llamado a los coordinadores de las fiscalías especializadas y a los presidentes de las fiscalías provinciales para que se sumen en defensa de la institucionalidad del Ministerio Público.

También, anunció que permanecerá en la sede fiscal durante toda la noche y dirigió un mensaje a quienes, según indicó, estarían intentando retirarla del cargo.

“Por favor espero esas voces de liderazgo porque tenemos que hacernos respetar, porque hoy no regreso acá. Lo anuncio, sépanlo, señores con intereses oscuros y ocultos, no me van a sacar de acá, así de simple”, expresó.