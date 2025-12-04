La exfiscal de la Nación y fiscal suprema Delia Espinoza, no podrá ejercer la función pública durante 10 años.

Y es que el Pleno del Congreso aprobó inhabilitarla con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones.

El motivo: Fue parte de la emisión una directiva con lineamientos para conducir investigaciones, lo que contradice la Ley 32130, norma que devolvió a la Policía la dirección de las investigaciones preliminares.

DETALLES

Ayer por la mañana, sesionó el Pleno del Congreso para tratar, entre otros tema, el informe final que proponía inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza.

Durante la sesión, intervinieron congresistas de izquierda para defender a la fiscal suprema.

“Hoy se está inventando una acusación”, dijo Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

Mientras que su colega de bancada, Elías Varas, calificó como un “exceso” el intentar inhabilitarla.

Al finalizar el debate, el informe solo recibió 62 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, por lo tanto, no fue aprobado.

Por la tarde, los congresistas Norma Yarrow (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia) presentaron reconsideraciones para que el informe sea sometido a votación nuevamente.

Esta vez, el documento alcanzó los votos necesarios para la inhabilitación con votos en mayoría de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular.

EN TRÁMITE

Sobre el mismo caso, el Pleno del Congreso aprobó más temprano levantar el fuero a la fiscal Delia Espinoza, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

Así, el expediente será remitido a la Fiscalía de la Nación para que pueda proceder según sus atribuciones.

ADVERTENCIA

Antes de que el Congreso vote el informe final que recomienda inhabilitar a Delia Espinoza, la fiscal suprema se presentó ante el Hemiciclo para ejercer su defensa.

Desde el Hemiciclo, Espinoza dijo que “se dio inicio a una dictadura parlamentaria” en alusión a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, grupos que dieron el visto bueno al informe que proponía su sanción.

Ante el Pleno, Espinoza dijo que el Congreso trata de enviar un mensaje a los funcionarios de distintos niveles.

“O te doblegas o te sacamos, o te sometes o pierdes tu trabajo, tu sueldo, tu seguro y tu vida”, aseguró.

En ese sentido, señaló que al asumir el cargo “chocó con poderes oscuros” que no la quieren.

“Me refiero a los señores de la Subcomisión y de la Comisión Permanente, que de manera falsa, arbitraria y abusiva han pisoteado al Estado constitucional de derecho, dando inicio a una dictadura parlamentaria que espero que hoy no se consume”, sostuvo.

Además, dijo que se encargará de mostrar los rostros de los congresistas que vulneren sus derechos.

“No merecen que el pueblo los ratifique (con la reelección)”, agregó.

Más temprano, Espinoza lanzó una advertencia para que el Congreso si es que se llega a aprobar la inhabilitación en su contra.

“Así sea inhabilitada, yo voy a seguir haciendo valer mis derechos, pero eso sí, van a haber consecuencias legales”, aseveró.

Adelantó que podría presentar una acción de amparo y posteriormente, acudir a una instancia internacional.