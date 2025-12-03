El Congreso de la República aprobó el 3 de diciembre la inhabilitación por diez años de la fiscal de la Nación suspendida Delia Espinoza, impidiéndole ejercer cargos públicos o regresar al Ministerio Público.

La decisión se tomó luego de que una primera votación no alcanzara el respaldo necesario.

En la segunda ronda, el Pleno logró 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, superando el umbral requerido después de admitir dos reconsideraciones. Con ello, quedó firme la sanción contra Espinoza.

La medida se sustenta en una denuncia que señala que Espinoza habría respaldado un reglamento interno llamado “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”, cuestionado por presuntamente contravenir la Ley 32130, la cual asigna a la Policía Nacional la conducción de las investigaciones preliminares.

El informe acusatorio también incluye presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.