El Poder Judicial de Perú dispuso la lectura del adelanto de fallo de la querella que Delia Espinoza presentó contra el congresista Fernando Rospigliosi. La audiencia está programada para el martes 7 de abril a las 3:00 p.m en el Juzgado Unipersonal de la Sala Penal Especial.

El proceso judicial se originó por presunta difamación agravada tras declaraciones públicas del parlamentario. A raíz de ello, Espinoza solicitó una condena de dos años y cuatro meses de prisión efectiva contra Rospigliosi.

La exmagistrada también pidió una multa equivalente a 240 días contra el presidente del Congreso. Además requiere una reparación civil por un millón de soles para resarcir los daños reclamados.

El juicio oral comenzó el pasado 3 de marzo en el mismo juzgado especializado. Las publicaciones que Rospigliosí compartió desencadenaron la respuesta legal de la exmagistrada. El congresista de Fuerza Popular, utilizó sus redes sociales para cuestionar a Espinoza mientras asumía el cargo de Fiscal de la Nación.

“La aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinoza, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión”, publicó.

#LoÚltimo. Juzgado Supremo Unipersonal programa para el próximo martes 7 de abril, a las 15:00 horas el adelanto de fallo de la querella contra Fernando Rospigliosi Capurro por el delito de difamación en agravio de Delia Espinoza Valenzuela. Seguir aquí: https://t.co/yN6bqPqwMb — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 1, 2026

¿Qué respondió Rospigliosi?

Fernando Rospigliosi indicó que se presentó ante el tribunal por obligación legal y efendió su derecho a cuestionar públicamente la gestión de Espinoza.

“Tuve que asistir obligatoriamente porque sino me daban orden de captura. Yo he defendido persistentemente a los militares y policías que evitaron que el Perú cayera en una dictadura como la que quiso imponer Castillo y nos convirtiéramos en Cuba o Venezuela”, comentó.

El congresista calificó de “desproporcionada” la pena económica solicitada por la parte actora. Según su análisis, esta cifra pretende ejercer presión más allá del ámbito estrictamente judicial.

Por otro lado, Rospigliosi acusó a Espinoza de acciones sistemáticas contra efectivos policiales durante su gestión. Según su versión, dichas medidas se dirigieron contra quienes contuvieron manifestaciones entre fines de 2022 y principios de 2023.

El parlamentario además sostuvo que la querella busca restringir el ejercicio de la opinión pública.

“Lo que pretende esta señora es limitar el derecho de opinión que tenemos los peruanos: ya no podemos criticar o decirle las cosas en su cara, siendo ella una figura pública y habiendo hecho todas las cosa negativas que hizo para perseguir a militares y policías, y favorecer a delincuentes y terroristas”.

Rospigliosi reiteró su determinación de mantener sus posiciones críticas. Anticipó que el fallo judicial del próximo martes no alterará su postura respecto a los hechos denunciados.

“No me va a callar esta señora con esas amenazas y yo espero que el sistema judicial actúe correctamente respetando la libertad de prensa y la libertad de opinión”, comentó.