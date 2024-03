Punto Final reveló que el congresista y vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, y una de sus asesoras, fueron abogados de un minero informal que sería beneficiado con la reciente derogación de una norma que buscaba frenar la expansión de la minería ilegal.

Se trata de Eloy Saxi, a quien Salhuana asesoró en un proceso ante el Gobierno Regional de Madre de Dios, como consta en dos escritos de marzo y junio de 2021.

“El caso se vio en Puerto (Maldonado), en la Dirección Regional de Energía y Minas. Luego se vio en la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional. Se ganó en las dos instancias y ahí terminó el procedimiento en la región. Yo dejé el caso y ya eso fue en febrero, marzo, no recuerdo bien, y en abril fueron las elecciones y ya dejé el caso en la campaña electoral”, dijo el legislador.

No obstante, el congresista firmó como abogado de Eloy Saxi en un escrito del 7 de junio del 2021, cuando no solo había terminado la campaña, sino también los comicios, y hasta comenzaban a salir los resultados electorales.

También se reveló que una notificación del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de la audiencia de diciembre del 2022 fue entregada, un mes antes, al minero Eloy Saxi en la dirección donde funciona la oficina de enlace del despacho de Eduardo Salhuana en Puerto Maldonado.

Al respecto, el minero Erasmo Mestas denunció que el apoyo del parlamentario al minero Eloy Saxi siguió en el tiempo, y a través de su trabajadora Saby Meza, abogada experta en derecho minero.

Así, la asesora nivel II de Eduardo Salhuana representó a Saxi ante el Consejo de Minería por el mismo caso el 13 de diciembre del 2022, en horario de oficina.

Según la asesora, se enteró de que su patrocinado Eloy Saxi había sido cliente de su jefe después de un viaje a Puerto Maldonado y que a partir de allí dejó el patrocinio.

“Para ese entonces me enteré en un viaje a Puerto Maldonado, yo no soy de Puerto Maldonado, fui a un viaje, creo que semana de representación, y en ese trance es cuando me entero que había sido patrocinado del doctor Eduardo, obviamente no voy a continuar un tema que yo sé que me puede causar un conflicto”, manifestó.

Finalmente, se sabe que la denuncia de Mestas ha llegado a la Comisión de Ética del Congreso.