Su paradero fue desconocido durante casi 11 meses, pero eso acabó ayer. El prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del exmandatario Pedro Castillo, fue capturado ayer tras intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos (EE.UU.)

El dueño de la recordada casa -ahora incautada por el Estado- del jirón Sarratea, en Breña, en la que Castillo Terrones realizaba reuniones furtivas, se sustrajo de la justicia peruana desde el 11 de octubre del año pasado.

Aquella fecha se dispuso su detención preliminar por el plazo de diez días en el caso “Gabinete en la sombra”. En dicha investigación, ya en fase preparatoria, se le imputa el presunto delito de organización criminal.

En ese momento, el empresario cajamarquino obvió la orden judicial y pasó a la clandestinidad. El Ministerio del Interior (Mininter) ofrecía una recompensa de 30 mil soles por información sobre su paradero.

Alejandro Sánchez Sánchez estaba prófugo desde octubre del año pasado.

Fue la Policía migratoria de Estados Unidos (EE.UU.) la que detuvo a Sánchez Sánchez. Su arresto se produjo luego que intentara ingresar a dicho país, de manera ilegal, a través de la frontera con México. Tanto la Cancillería como el Ministerio Público (MP) confirmaron esta información.

“El viernes 8 de septiembre de 2023, el Consulado General del Perú en Houston fue informado de la detención de la referida persona por parte de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos, luego de intentar cruzar irregularmente la frontera sur con México, en la localidad de Eagle Pass”, informó la entidad.

Detalló, además, que el investigado se encuentra detenido en el “Centro de Detención Del Rio” en Texas. El fiscal Edgar Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradicciones del MP, reafirmó estas aseveraciones y puntualizó que, según información preliminar, (Sánchez) “no fue rechazado tras presentar una solicitud de ingreso”; es decir, descartó que el llamado “asesor en la sombra” de Castillo haya sido detenido por una alerta de captura internacional o alguna medida similar.

“Entendemos que fue una patrulla que vigila esta zona la que lo intervino”, manifestó a Canal N. Horas antes, el procurador anticorrupción Javier Pacheco cuestionó que no estuviese activa la alerta internacional para la detención del cajamarquino en la Interpol.

“(Quiero) exponer algo irregular respecto de la actuación de Interpol Internacional. No es posible que ante supuestos pedidos administrativos de supuestas persecuciones políticas (...) procedan a levantar o anular el código rojo con procesados por corrupción. Es lamentable esta actuación. Alguien tiene que explicar que está pasando”, enfatizó Pacheco.

Por su parte, la Cancillería también anunció que efectuará las gestiones necesarias con las autoridades norteamericanas, en el marco de la ley, “a fin de poder lograr su pronta expulsión (de Sánchez) a nuestro país, para afrontar a la justicia peruana”.

El fiscal Rebaza Vargas, mientras tanto, destacó que ya se ha puesto a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores la información fiscal, así como las decisiones judiciales pertinentes para conseguir el traslado de Sánchez al Perú. En esta línea, además, comentó que debido al contexto en el que el empresario fue capturado, se abre la posibilidad de que sea expulsado al territorio nacional.

La Fiscalía sindica al expresidente Pedro Castillo liderar una presunta organización criminal.

“La información ha sido trasladada por Cancillería y ellos están intercambiando estos mismos datos con las autoridades norteamericanas, todo ello para lograr la expulsión de este ciudadano al Perú. Esto dependerá de cómo está tratando el Ministerio de Relaciones Exteriores (el tema)”, afirmó a Canal N.

Al respecto, evitó brindar un plazo en el que el investigado llegaría al país. Sin embargo, adelantó que sería un periodo “muy corto”.

“No puedo precisar el día en que se puede ejecutar (el proceso), pero es probable que se produzca (su traslado) en menos de un mes. Dependerá mucho de las circunstancias y de algunas particularidades que tenga el caso en los próximos días”, manifestó.

En el Perú, Alejandro Sánchez Sánchez tiene una orden de prisión preventiva por un plazo de 30 meses. Fue el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo de Víctor Zúñiga Urday, el que declaró fundada la solicitud de la Fiscalía en noviembre del año pasado, cuando Castillo aún era presidente.

En aquel momento, Sánchez reapareció desde algún punto del país para negar cualquier tipo de responsabilidad en la presunta red criminal que lideraba Castillo. Mediante sus redes sociales, calificó la medida como arbitraria.

La desaparición del empresario estuvo envuelta en una serie de cuestionamientos, pues, por ejemplo, se consignó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) el fallecimiento del investigado a las 8:45 a.m. del 11 de octubre de 2022, el mismo día que se llevaron a cabo las diligencias para detenerlo.

De acuerdo con el registro de Reniec, que días después fue descartado, Sánchez había perdido la vida en Ojo del Agua, en Chota, Cajamarca. El médico firmante de dicha documentación, Víctor Raúl Vargas Reyes, negó tener conocimiento del acta.

“Yo no emito certificados de defunción. Es algo que me llama mucho la atención, porque no hay ni firma ni huella. Debe haber firma y huella del médico que certifica. Personas inescrupulosas han ingresado al Sinadef con mis datos y han emitido ese certificado”, dijo entonces en América TV.

El hecho, como ya mencionamos, se produjo durante el gobierno del exmandatario Castillo, casi dos meses antes del golpe de Estado que lo llevó a prisión preventiva.

Hace unas semanas, la Procuraduría presentó formalmente un recurso para constituirse como parte agraviada en el caso “Gabinete en las sombras”. Dicha entidad solicitó la ampliación de la constitución en actor civil contra otros siete imputados, a los que la Fiscalía amplió investigación preparatoria.

La audiencia judicial para evaluar el pedido empezó el último lunes, 4 de septiembre, en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.