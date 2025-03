El congresista Diego Bazán criticó la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y rechazó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre una supuesta “fuerza oscura” que busca desestabilizar su gobierno. Afirmó que la crisis de inseguridad es consecuencia directa de la inacción del Ejecutivo.

“La presidenta habla de una ‘fuerza oscura’, pero lo que hay es un gobierno incapaz de enfrentar la crisis. No hay patrulleros, no hay chalecos antibalas, nuestros policías no tienen ni municiones para combatir el crimen”, señaló Bazán, quien también denunció la precariedad en la que operan muchas comisarías.

Asimismo, cuestionó que Santiváñez dedique más tiempo a defenderse de denuncias que a gestionar soluciones. Por ello, reafirmó su respaldo a la moción de censura contra el ministro, al considerar que no ha estado a la altura del cargo.

Susel Paredes arremete contra el ministro Santiváñez: “Solo el primer día que se declaró el estado de emergencia, hubo catorce homicidios”

Durante el debate sobre la posible censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático) lanzó duras críticas contra su gestión, acusándolo de no presentar soluciones efectivas ante la crisis de inseguridad ciudadana.

Paredes reprochó que el ministro haya optado por culpar a terceros en lugar de asumir responsabilidad. “Ha venido a decir más y más de lo mismo, echarle la culpa a todos. Como los malos futbolistas que culpan a la cancha, a los chimpunes. Eso es lo que hacen los mediocres”, expresó en el Pleno del Congreso.

Además, la parlamentaria denunció que Santiváñez debilitó el sistema de inteligencia policial al destituir a efectivos clave en la lucha contra la delincuencia. También cuestionó los estados de emergencia decretados por el gobierno, asegurando que no han logrado reducir la criminalidad.

“Solo el primer día que se declaró el estado de emergencia en Lima y Callao, hubo catorce homicidios. Esa es la prueba de que no sirvió para nada”, sentenció.