La presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció este lunes ante el Congreso su último mensaje presidencial por 28 de julio, en el que repasó las circunstancias en las que asumió el Gobierno y expuso los avances alcanzados durante su gestión.

La jefa de Estado empezó indicando que “el 7 de diciembre de 2022” asumió la Presidencia “en medio de una conspiración desde dentro del Gobierno, destinada a dar un golpe de Estado que amenazó con fracturar el orden democrático” ante lo cual indicó que tuvo “que actuar bajo el imperativo del deber de defender a la patria”.

“Muchos me critican por haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas. Sin embargo, pregunto, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera asumido el gobierno y no hubiera actuado, actuando con absoluto respeto al orden democrático y a la institucionalidad?“, sostuvo.

“El país estaría sumido en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias: elecciones en medio de la violencia y un poder autoritario e improvisado para supuestamente elaborar una nueva constitución, pretexto de los que son traidores a la patria; un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, Bolivia y Venezuela“, añadió.

Boluarte sostuvo que “sostener la democracia” implicó afrontar “innumerables investigaciones y denuncias fiscales”, lo cual calificó como un “acoso” que alcanzó a funcionarios de su Gobierno e integrantes de su familia.

“Sostener la democracia implicó enfrentarnos a poderes fácticos, que pretendieron que al enfrentar innumerables investigaciones y denuncias fiscales o extender este acoso a funcionarios de mi Gobierno e involucraron, incluso, a miembros de mi familia, doblegarían mi compromiso con el Perú y todos los peruanos”, refirió.

PBI de Perú crecerá entre 3.1 % y 3.5 % en 2025, afirma Dina Boluarte

En su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte anunció que el Perú cerró el 2024 con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3.3 %, y proyecta para este año (2025) un crecimiento de entre 3.1 % y 3.5 %, consolidando al país como una de las economías más dinámicas de la región.

“Estimamos crecer en el rango de 3.1 % a 3.5 %, lo que nos posicionará como una de las economías que liderará el crecimiento a nivel de los países en América Latina”, declaró la jefa de Estado durante su discurso desde el Congreso de la República.

Boluarte señaló que este desempeño es resultado de una estrategia que combina estabilidad macroeconómica, inversión pública, apertura comercial y confianza empresarial. Asimismo, destacó que el país mantiene “una de las monedas más sólidas de la región y una inflación baja y estable”, en comparación con otras economías latinoamericanas.

El Gobierno atribuye esta recuperación al impacto de medidas como el plan Con Punche Perú, el fortalecimiento del marco fiscal y el impulso a proyectos de inversión público-privada. Además, la mandataria hizo énfasis en el respeto al orden constitucional como base para atraer inversión y sostener el crecimiento.

“Todo esto es posible cuando existe un clima de negocios estable, seguro y en crecimiento económico”, remarcó Boluarte, reafirmando el compromiso de su administración con la gobernabilidad y el desarrollo económico inclusivo.